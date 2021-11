La star de ‘West Side Story’ Ariana DeBose est toujours prête pour son prochain rôle

Elle a en effet été en bonne compagnie. Ayant grandi à Raleigh, Caroline du Nord, DeBose a commencé à danser en compétition à l’âge de 7 ans – elle dit qu’elle « a commencé avec tout le » ballet, claquettes, jazz « de tout » – et rêvait de devenir danseuse de secours pour Madonna. Peu de temps après avoir terminé ses études secondaires, elle a été finaliste de l’émission de télé-réalité « So You Think You Can Dance ». Et au cours de la dernière décennie, elle a joué dans six comédies musicales consécutives à Broadway et a réservé deux adaptations de la scène à l’écran, dont la plus récente, « » de Steven Spielberg West Side Story », sort le mois prochain. Mais alors que sa liste de collaborateurs comprend des grands comme Lin-Manuel Miranda – elle a joué un rôle de soutien dans la production originale de « Bring It On: The Musical » en 2011 et la balle dans « Hamilton » de 2015 à 2016 – ainsi que Robert De Niro (« A Bronx Tale »), Adrienne Warren (« Bring It On »), Diane Paulus (« Pippin »), LaChanze (« Summer: The Donna Summer Musical « ) et l’ensemble de la distribution étoilée de « The Prom » de Ryan Murphy (2020), ce sont surtout ses relations en coulisses qui feraient pâlir tout nouveau venu.

Un récent soir d’automne, l’actrice Ariana DeBose commandait de la soupe dans un café près de son appartement dans l’Upper East Side de New York, la moitié inférieure de son visage recouverte d’un masque commémoratif de la réouverture du spectacle de Broadway « Six ». DeBose, 30 ans, n’a aucune relation professionnelle avec la comédie musicale – un coquelicot réimaginant la vie des épouses d’Henri VIII en mettant l’accent sur l’autonomisation des femmes – mais son approbation audacieuse de la production a donné le ton parfait à notre conversation ce soir-là sur les femmes, des artistes et des opportunités qui ont contribué à faire d’elle l’une des comédiennes de théâtre musical les plus recherchées de sa génération. Peu d’interprètes sont timides lorsqu’il s’agit de discuter de leurs influences et de leurs obsessions, mais selon DeBose, il est impossible de séparer une étape de sa carrière des personnes qui l’ont aidée à y parvenir.

Alors qu’elle était encore au lycée, elle a rejoint les acteurs Charlotte d’Amboise et l’intensive d’été de théâtre musical de Terrence Mann, Triple Arts, à la Western Carolina University, et le légendaire couple de scène a pris DeBose sous leur aile, la coachant pour les auditions et l’encourageant à sauter collège et allez directement à Broadway. Suivre ce conseil a porté ses fruits – « J’ai eu l’avantage d’apprendre en temps réel », dit DeBose – et elle a rapidement été choisie pour « Bring It On ». Lorsque les acrobaties de pom-pom girls nécessaires à ce spectacle ont commencé à faire des ravages, la mère de DeBose lui a suggéré de se précipiter sur un autre spectacle pour se remonter le moral, et elle a assisté à une représentation de la reprise de 2011 de « Follies ». Elle a été tellement fascinée par le tour de l’actrice vétéran Jan Maxwell en tant qu’ancienne showgirl Phyllis Rogers Stone qu’elle lui a laissé un mot à la porte de la scène par la suite. Des mois plus tard, DeBose a reçu un appel d’un ami qui jouait aux côtés de Maxwell; apparemment, Maxwell, ayant évoqué les doutes professionnels que DeBose avait exprimés dans sa note, l’avait collée sur le miroir de sa loge pour s’en inspirer. Les deux femmes ont noué une amitié qui a duré jusqu’à la mort de l’actrice plus âgée en 2018.

Une arrivée aussi enchantée sur la scène théâtrale new-yorkaise est presque inconnue et, consciente que sa richesse actuelle d’opportunités est rare, DeBose est déterminée à s’en montrer digne. « Je ne veux jamais que quiconque regarde mon travail et se demande : « Pourquoi a-t-elle cela alors qu’ils auraient pu embaucher quelqu’un d’autre ? » », dit-elle. « Je ne veux jamais me demander : « Est-ce que j’en ai fait assez ? » » Ce n’est pas le syndrome de l’imposteur, m’assure-t-elle, mais plutôt un élan perfectionniste – celui qui l’a amenée, par exemple, à rafraîchir ses l’année dernière, pour son rôle d’institutrice à l’ancienne dans la série musicale d’Apple TV « Schmigadoon! » (2021); entre les tournages à Vancouver, elle suivait des cours sur Zoom et regardait des tutoriels YouTube dans sa chambre d’hôtel.

À d’autres égards également, il y a quelque chose de distinctement 21e siècle dans la carrière de DeBose. En plus d’être une femme ouvertement queer d’origine afro-latino-américaine, elle a rebondi de rôle en rôle – souvent avec peu de temps pour se préparer – d’une manière qui reflète notre économie actuelle des concerts. Dans les années 1960 et 1970, une interprète avec ses compétences aurait pu participer à une seule comédie musicale et surfer sur la vague de son succès pendant des années, en tournée avec la production dans le monde entier et en s’appuyant sur l’association laurée. Mais la capacité de DeBose à évoluer rapidement dans les rôles a récolté ses propres récompenses : elle a remporté une nomination aux Tony et a remporté un prix Chita Rivera – à la fois pour sa dernière apparition à Broadway, en tant que Disco Donna, l’un des rôles principaux dans « Summer » – entre autres. distinctions. Sa danse dans ce spectacle, comme dans chacune de ses performances, avait la précision et le dynamisme d’une enfant des arts du spectacle de longue date qui a arrêté sa formation formelle juste avant que les programmes du conservatoire n’écrasent son penchant naturel pour l’abandon sauvage. Et ainsi elle peut mettre sa marque sur le travail chorégraphique qu’il soit plus exigeant, comme dans « Hamilton », ou plus lâche, comme dans « Bring It On ». Elle attribue également sa polyvalence à son talent pour rencontrer les réalisateurs et les chorégraphes là où ils se trouvent. « La plupart des créateurs sont très intenses, et chacun a sa propre intensité, son propre langage », explique-t-elle. « Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle j’ai pu continuer à réserver des emplois est que j’ai choisi d’apprendre à parler rapidement les langages artistiques des autres. »

Cinq films à regarder cet hiver Carte 1 sur 5 1. « Le pouvoir du chien » : Benedict Cumberbatch reçoit des éloges pour sa performance dans le nouveau psychodrame de Jane Campion. Voici ce qu’il a fallu à l’acteur pour devenir un cow-boy bouillonnant de mâle alpha. 2. « Ne cherchez pas » : Meryl Streep incarne une canaille égocentrique dans la satire apocalyptique d’Adam McKay. Elle s’est tournée vers la franchise « Real Housewives » pour s’inspirer. 3. « Roi Richard » : Aunjanue Ellis, qui incarne la mère de Vénus et Serena Williams dans le biopic, explique comment elle a transformé le rôle de soutien en bavard. 4. « Tic, Tic… Boum ! » : Le premier film de Lin-Manuel Miranda est une adaptation d’une émission de Jonathan Larson, créateur de « Rent ». Ce guide peut vous aider à déballer ses nombreuses couches. 5. « La tragédie de Macbeth »: Plusieurs films à venir sont en noir et blanc, y compris la nouvelle version de Joel Coen sur « Macbeth » de Shakespeare.









Et pourtant, elle admet qu’elle était nerveuse, c’est compréhensible, lorsque Spielberg l’a appelée pour lui proposer personnellement le rôle d’Anita, l’employée du magasin de mariage Nuyorican qui dirige « Amérique», l’hymne crépitant à la double conscience des immigrés dans « West Side Story ». « Non seulement je refait ‘West Side Story’, mais je me mets à la place de Rita Moreno – et elle est aimée non seulement des Latinos mais de toute l’industrie et du fandom musical », a déclaré DeBose. « Je devais vraiment sonder mon âme. » Mais Moreno elle-même – qui a remporté un Oscar pour son interprétation d’Anita dans le film de 1961, et qui a à la fois produit et interprété le rôle de Valentina, une version mise à jour du Doc de l’original, dans la nouvelle adaptation – a encouragé DeBose à s’approprier le rôle et s’est offerte comme caisse de résonance pendant la production. « J’aime vraiment la femme qu’elle est, et le mentorat, en particulier pour les jeunes femmes, est magnifique et difficile à trouver dans cette industrie », a déclaré DeBose.

L’humilité mise à part, DeBose dit qu’elle adorerait créer un personnage et déplore le manque de rôles de danse lourds créés pour les nouvelles stars, nommant Charity Hope Valentine (« Sweet Charity ») et Roxie Hart (« Chicago ») comme le dernier des grands. Un sourire timide s’enroule autour de sa tasse de café quand je lui demande, citant l’interview d’Oprah Winfrey avec Meghan Markle en 2021 : « Qui a cette conversation? » — à savoir celui de mettre en scène un renouveau « Sweet Charity ». C’est un jeu de dupes de faire rêver n’importe quel projet artistique – surtout quand ce projet est une reprise encore imprévue à Broadway d’une production de 1966 qui n’a pas beaucoup d’intérêt ces jours-ci – mais l’idée de DeBose en tant que danseur sinueux pour embaucher qui a «tant d’amour à donner» et aspire à un avenir meilleur avec ses deux meilleurs amis, s’attarde pour le reste de notre conversation.