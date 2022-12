La star de Waterloo Road, Tom Payne, méconnaissable après avoir déménagé aux États-Unis pour une carrière à Hollywood dans Walking Dead

TOM Payne est aux antipodes de ses débuts d’acteur en 2007 dans Waterloo Road.

L’acteur de 40 ans a traversé l’Atlantique pour jouer dans The Walking Dead et a récemment épousé son amour de longue date (à nouveau).

Tom a joué Brett pour deux séries dans le drame de la BBC[/caption] Getty

Il est ensuite parti de l’autre côté de l’Atlantique[/caption] La Méga Agence

Et il a maintenant l’air très différent[/caption]

Le personnage de Tom a été introduit pour la première fois dans la deuxième série de Waterloo Road.

Mika Grainger et Leigh-Ann Galloway se sont battus pour attirer l’attention du garçon chic, mais c’est Mika qui l’a conquis.

Cependant, il a rapidement gâché les choses lorsqu’il a couché avec la sœur cadette de Mika, Chlo.

Le couple a finalement réussi à mettre ses différences de côté et à se remettre ensemble.

À la fin de la troisième série, le couple est parti ensemble à l’université.

Après son passage sur Waterloo Road, Tom a réussi à décrocher un certain nombre de rôles télévisés impressionnants.





Certains incluent Miss Marple, Wuthering Heights, New Worlds et Beautiful People.

On peut dire que la star est surtout connue pour avoir incarné Paul “Jesus” Rovia dans la série d’horreur post-apocalyptique The Walking Dead.

Il a assumé le rôle à partir de 2016 et a été tué en 2019.

Pour ce rôle, Tom a renoncé à se raser et a opté pour une barbe épaisse, faisant pousser ses cheveux en même temps pour s’adapter à son surnom à l’écran.

Cependant, trois ans après sa sortie de l’émission AMC, Tom ne porte qu’un soupçon de chaume et a montré une coiffure plus courte.

L’acteur s’en tient à ce nouveau look, comme le montrent les récents clichés révélés par le magazine People.

Tom a rencontré sa femme modèle Jennifer Akerman en Amérique et ils se sont fiancés en 2018.

Ils se sont mariés en décembre 2020 et ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant en novembre.

Tom a partagé la nouvelle avec une superbe photo du magazine People qui voit Jennifer bercer sa bosse grandissante avec son mari à ses côtés.

L’acteur a dit à ses 1 millions d’abonnés sur Instagram : « Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés à partager nos nouvelles !

« Quelle façon amusante de le faire. Nous avons été submergés par les messages d’amour et les félicitations de tous et nous avons hâte de rencontrer notre petit garçon.

Jennifer a donné naissance à un garçon nommé Harrison en janvier 2022.

Plus récemment, en novembre, le couple de longue date a échangé de nouveaux vœux de mariage à The Foundry dans le Queens, à New York.

Tom a partagé des clichés de son grand jour sur son compte Instagram, arborant les mêmes cheveux courts et chaume.

Tom Payne a une relation amoureuse avec Jennifer Akerman depuis moins d’une décennie[/caption] Getty

Le couple a accueilli un fils nommé Harrison plus tôt en 2022[/caption]