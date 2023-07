La star de Waterloo Road, Katie Griffiths, épouse son petit ami homme d’affaires et partage les premières photos enchanteresses du mariage

L’actrice de WATERLOO Road, Katie Griffiths, s’est mariée avec son petit ami homme d’affaires, Matthew Wardle.

Katie, 35 ans, connue pour avoir joué une adolescente impertinente Chlo Grainger dans l’émission à succès BBC One, a épousé son partenaire lors d’une cérémonie époustouflante au Port Lympne Hotel and Reserve dans le Kent.

La journée spéciale de l’actrice survient après qu’elle a rejoint le redémarrage de Waterloo Road cette année.

Katie était magnifique dans une robe ivoire à la cheville avec des détails de soutien-gorge et une délicate broderie florale.

Elle a terminé son look avec un bandeau crème qui rabattait ses mèches brunes, qu’elle portait dans un style long et droit.

Katie a été vue tenant la main de son nouveau mari alors qu’ils se promenaient à l’extérieur de leur salle.

Plus tard, l’actrice est passée à une robe nuisette ivoire avec une fente sur le devant.

Elle a abandonné ses chaussures de mariage pour des baskets converse alors qu’elle tourbillonnait sur la piste de danse avec le fondateur de la société Fintech.

Leur première danse les a vus danser sur Jump On It et Thriller de Michael Jackson, qui a vu Matthew la soulever du sol et la faire tournoyer.

Parallèlement aux clichés de la journée spéciale, la mariée rayonnante a jailli: «La journée parfaite.

« Heureux de confirmer maintenant que je suis marié à l’amour de ma vie. »

Katie n’avait que 17 ans lorsqu’elle a rejoint le casting de Waterloo Road en 2006.

Lors du redémarrage de Waterloo en 2023, son personnage Chlo a maintenant grandi avec ses propres enfants.

Katie a repris le rôle cette année et a déclaré à la BBC qu’elle était ravie d’être de retour : « C’était merveilleux. On a l’impression de revenir mais aussi tout est différent.

« L’ensemble est différent. Les classes sont toutes nouvelles, il y a un casting vraiment excitant et des visages qui reviennent.

«Donc, ça a été un peu de tout, mais ça a été charmant. ”

La star a développé le virus du jeu d’acteur à un âge précoce et, à l’âge de 12 ans, a rejoint Stage 84, la Yorkshire School of Performing Arts.

C’est grâce à cette école qu’elle a décroché le poste de Waterloo Road sur BBC One.

Après avoir quitté le drame à succès en classe, elle est apparue aux côtés de Nicholas Hoult dans le rôle d’Alice dans le film télévisé nominé aux Bafta Coming Down The Mountain.

