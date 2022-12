La star de Waterloo Road, Holly Kenny, semble méconnaissable alors qu’elle quitte la célébrité pour promener son chien

La star de WATERLOO Road, Holly Kenny, a quitté la célébrité en faveur de la promenade de chiens – et semble totalement méconnaissable depuis ses jours à la télé.

L’actrice, qui a joué Sambuca Kelly dans le drame de la BBC de 2009 jusqu’à ce que son personnage soit tué deux ans plus tard, a bien grandi.

Holly a joué l’adolescent troublé Sambuca dans le drame de la BBC[/caption]

Holly, 26 ans, a débuté sa carrière à la télévision à 14 ans en tant que Sambuca, était le troisième enfant né de la troublée Rose Kelly et élève à Waterloo Road.

Nommée d’après la boisson préférée de sa mère à l’écran, Sambuca est décédée d’un cancer du cerveau dans l’émission alors qu’elle sortait avec l’antagoniste Finn Sharkey.

Elle est devenue célèbre en jouant Kimberley Crabtree dans le film comique Mischief Night, et a également joué dans le film primé aux BAFTA White Girl.

Depuis lors, l’enfant star a continué à jouer dans le drame sur la grossesse de la BBC In The Club et dans le drame d’époque de Channel 4 The Mill en 2014.

Mais dans sa vie d’adulte, Holly s’est complètement détournée du théâtre et a depuis lancé sa propre entreprise de promenades pour chiens Puppy Power Hour.

Holly documente ses bouffonneries de promenade de chien sur Instagram et est fréquemment vue en train de poser pour des selfies avec ses adorables clients chiots.

L’ancienne actrice, qui arbore toujours ses mèches blondes emblématiques, est souvent rejointe par son petit ami Ben lors de ses multiples promenades quotidiennes avec les chiens.





L’actrice de Sambuca, Holly, n’est pas la seule star de Waterloo Road à avoir choqué les fans avec son apparence méconnaissable cette semaine.

Tommy Knight – qui a joué Kevin Skelton dans la huitième série – a laissé les fans s’évanouir après avoir montré son nouveau look.

La star de 29 ans a assisté au London Film and Comic Con l’année dernière et a accueilli des fans enthousiastes lors de la convention annuelle.

En un clin d’œil, Tommy arborait une barbe et un bonnet jaune alors qu’il rayonnait aux côtés d’un fan.

La star de la télévision, qui avait l’air élégante dans une chemise multicolore à fleurs, a laissé les fans faire une double prise.

L’un d’eux a écrit: “Je ne sais pas comment il fait, mais Tommy Knight a réussi à devenir tellement plus chaud avec cette barbe.”