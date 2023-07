La star de Waterloo Road, Adam Thomas, ferme DEUX autres restaurants avant les débuts de Strictly

WATERLOO Road et l’ancienne star d’Emmerdale, Adam Thomas, ont fermé non seulement un restaurant, mais trois.

Le Sun a raconté aujourd’hui comment son restaurant autrefois populaire – The Spinn – avait fait faillite avec des dettes de près de 300 000 £.

Pennsylvanie

Adam Thomas a été contraint de fermer trois entreprises[/caption]

Adam, qui est en pourparlers pour rejoindre Strictly, a créé un restaurant basé à Manchester en septembre 2019, mais il a été gâché par les blocages de Covid.

Mais des documents officiels révèlent également que le favori de la télé a également mis fin à deux autres projets.

Il a créé une entreprise alimentaire végétalienne appelée Plant Pizzas Ltd en 2020, mais l’année dernière, elle a été radiée du registre après qu’Adam n’ait pas déposé de documents juridiques relatifs à la gestion de l’entreprise.

Et une entreprise de restauration mobile liée à son restaurant The Spinn appelé Gatley Road Ltd a été dissoute par Adam plus tôt cette année.

Il a créé une entreprise appelée Gatley Bar and Grill Ltd pour gérer l’argent de The Spinn, basé près de Stockport, dans le Grand Manchester.

Des comptes récents ont montré qu’il avait maintenant des dettes de 293 996 £, dont 71 423 £ dues au fisc.

Cette semaine, il a été officiellement mis sous administration.

Adam, qui a terminé troisième de I’m A Celebrity en 2016, espère être un succès sur la piste de danse et gagner quelques livres une fois que Strictly aura atteint son plein essor.

Malgré l’échec de ses entreprises alimentaires, Adam a réussi à emménager dans un nouveau pad monstre avec sa femme et ses deux enfants.

L’année dernière, lui et Caroline ont pris les clés d’un manoir du Cheshire après avoir admis que cela avait été une course contre la montre pour obtenir une hypothèque sur le pad.

Et ils ont également mis en place un Instagram page dédiée au lieu alors qu’ils rénovent et redécorent leur nouvelle maison.

Mais en même temps, Adam organisait le déménagement, son restaurant s’effondrait.

À la suite d’informations selon lesquelles le lieu autrefois populaire avait été fermé, l’acteur a confirmé que nouvelles de la fermeture du restaurant, l’an dernier en remerciant tous ses clients.

Il a déclaré: « Malheureusement, nous avons décidé de fermer The Spinn. Nous avons fait ce que nous devions faire avec The Spinn et nous avons tellement appris en construisant notre première entreprise et, plus important encore, nous nous sommes éclatés.

« Mais après 3 ans, nous avons senti que le moment était venu pour nous de passer à autre chose. »

Le Sun a contacté le représentant d’Adam pour un commentaire.