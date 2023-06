Les restes humains retrouvés au cours du week-end appartenaient à l’acteur Julian Sands, a annoncé mardi le département du shérif du comté de San Bernardino. L’acteur britannique de 65 ans adorait faire de la randonnée et a été porté disparu après avoir visité le mont Baldy en janvier.

Des spécialistes légistes ont identifié les restes, découverts par des randonneurs samedi, comme étant ceux de Sands, 65 ans.

« Le mode de décès fait toujours l’objet d’une enquête, en attendant d’autres résultats de tests », a noté le département du shérif, remerciant les équipes de recherche et de sauvetage et les bénévoles qui ont passé des mois à chercher l’acteur.

Sands était marié à l’auteur et journaliste Evgenia Citkowitz. Ils ont eu deux enfants. Il avait également un fils d’un précédent mariage.

« Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec de brillants souvenirs de lui en tant que merveilleux père, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant qu’interprète original et collaboratif », a déclaré sa famille dans un communiqué au Guardian samedi.

Sands aimait la randonnée et la région du mont Baldy était son endroit préféré, a déclaré son frère au point de vente britannique Craven Herald & Pioneer en janvier. La chaîne de montagnes de San Gabriel sépare la grande région de Los Angeles et l’Inland Empire du désert de Mojave au nord.

Né Julian Richard Morley Sands dans le Yorkshire, il a eu un rôle de soutien notable dans « The Killing Fields » (1984) et a été choisi pour le rôle principal romantique dans « A Room with a View » (1985). Déménageant à Hollywood, Sands a joué le rôle principal dans Warlock (1989) et sa suite en 1993, avec des rôles importants dans « Arachnophobia » (1990), « Boxing Helena » (1993) et « Leaving Las Vegas » (1995). Il est également apparu aux côtés de Jackie Chan dans la comédie d’action « The Medallion » en 2003.

Sands est également apparu dans une multitude d’émissions de télévision, notamment en tant que terroriste lors de la saison 2006 de « 24 » et en tant que père de Superman, Jor-El, dans « Smallville ». Ses autres crédits télévisés notables comprenaient «Stargate SG-1», «Person of Interest» et «Dexter», ainsi que le travail vocal au cours des deux premières saisons de la série animée «Jackie Chan Adventures» et le jeu vidéo «Call». du devoir : Black Ops 2′.