Gerardo Demara est décédé à l’âge de 42 ans, après avoir souffert de «douleurs insupportables» après avoir pris des injections de vitamines.

La star de Voice Mexico, largement connue sous le nom de Jerry Demara, avait partagé une photo de lui au Pioneers Memorial Hospital de Bawley, en Californie, après y avoir été admise, mais est décédée tragiquement quelques heures plus tard.

Sa mort a été confirmée par sa femme et sa sœur, qui se sont toutes deux rendues lundi sur les réseaux sociaux pour partager la nouvelle choc.

L’épouse de Jerry, Claudia Plascencia, a déclaré qu’il avait «eu des délires et des vomissements» avant d’être transporté à l’hôpital et qu’il souffrait de «douleurs insupportables à la jambe et aux fesses».

Ce n’est que 48 heures avant son décès que Jerry a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il a dit aux fans qu’il était à l’hôpital après avoir pris les vitamines.







Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi il se sentait si mal et a admis qu’il souffrait énormément des injections.

Jerry a déclaré dans la vidéo: «Je suis à l’hôpital parce que j’ai un problème [my] bas.

« Par erreur, j’ai utilisé [the injections on] trois jours différents, loin les uns des autres.

«J’ai injecté des vitamines et avant-hier, j’ai fait de même dans l’autre partie de mes fesses.

« Je souffre de fortes douleurs, environ 12 niveaux sur 10, depuis six heures. »







Il y a eu une augmentation du nombre de célébrités ayant des injections de vitamines, certaines les ayant par goutte à goutte.

On pense que Katie Price, Rita Ora et Kelly Brook font partie de ceux qui ont utilisé le supplément de vitamines, qui augmenterait les niveaux d’énergie.

Jerry, qui est devenu célèbre en 2012 sur The Voice Mexico avant d’être nominé Meilleur album régional mexicain aux Latin Grammy Awards en 2018, n’a pas révélé quel type de vitamines il s’était injecté et pourquoi l’avait fait.

