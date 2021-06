Cannes : La prochaine star de Vin Diesel « F9 », dernière sortie de la franchise « Fast & Furious », est le « blockbuster » hollywoodien que les autorités du Festival de Cannes ont promis de projeter lors du gala, qui se tiendra du 6 au 17 juillet prochain. an.

Depuis que le chef de Cannes Thierry Fremaux a déclaré à Variety que la 73e édition du festival à venir projetterait un « blockbuster planétaire », un jeu de devinettes a commencé parmi la presse mondiale sur quel film il parlait. Fremaux avait taquiné les médias lors d’une conférence de presse le 3 juin lors de l’annonce de la sélection officielle au festival cette année, affirmant que le blockbuster en question n’était pas « No Time To Die » ou « Dune » ou « West Side Story », qui ont été parmi les films hollywoodiens les plus médiatisés dont la sortie est prévue plus tard cette année.

L’avant-première de « F9 » à Cannes dans la première semaine de juillet a également du sens car la sortie du film est prévue le 25 juin aux Etats-Unis.

« F9 » met en vedette Diesel avec un casting puissant comprenant John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film a déjà eu sa sortie internationale le 19 mai et a rapporté plus de 250 millions de dollars dans le monde à ce jour, rapporte Variety. A Cannes, le film aura une projection publique sur la plage pour les délégués ainsi que les habitants et les touristes. Le casting ne devrait pas se rendre à la première en raison de la pandémie en cours.