La star de Villarreal parle de la Ligue des champions, travaille pour Unai Emery et affronte Liverpool

Dimanche après-midi, Arnaut Danjuma s’est assis sur son canapé pour regarder le derby du Merseyside. Villarreal n’a pas eu de match ce week-end en raison de la finale de la Copa del Rey, ce qui a donc donné à l’ailier néerlandais une occasion parfaite de regarder Liverpool, l’équipe qu’il affrontera mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Pour être clair, il n’y avait rien que Danjuma ne sache déjà sur l’équipe de Jurgen Klopp : c’est l’un de ces joueurs qui est également un fanatique de football pendant son temps libre. Il adore le jeu — aime y jouer, le regarder et en parler, mais la raison principale pour laquelle il regarde est d’apprendre. Renseignez-vous sur ses adversaires, apprenez ce que font les autres attaquants, apprenez comment s’améliorer et imiter d’autres attaquants. Et, ce faisant, comment s’améliorer lui-même.

“Je regarde tout”, a-t-il déclaré à ESPN. “Je suis un fan pour commencer et parce que je veux devenir l’un des meilleurs au monde, regarder beaucoup de football améliorera mes compétences. Regarder peut vous apprendre beaucoup. Je fais aussi beaucoup d’analyses sur mes propres jeux “Une heure par jour, je regarde des clips de moi en match ou à l’entraînement. J’ai un entraîneur personnel d’attaquants, Antonio Rodriguez, qui travaille avec moi. Nous scrutons tout ensemble.”

“Dans le football moderne, il ne s’agit pas seulement de votre talent. Il s’agit également de l’intelligence du football et de la quantité de travail que vous mettez en dehors du terrain. Il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre simplement en vous regardant en arrière. Et puis, vous apprenez aussi un beaucoup en surveillant vos adversaires.”

Donc dimanche, il s’est entièrement concentré sur Liverpool : comment ils ont joué, comment ils se sont mis en place, leurs schémas de jeu, leurs mouvements. Il y a beaucoup de raisons d’être impressionné en ce qui concerne Liverpool cette saison. Cependant, ce n’est pas l’approche adoptée par Danjuma ou Villarreal.

“La meilleure façon d’aborder ce match est de l’aborder de la même manière qu’avant”, a-t-il déclaré. “Nous avons déjà battu certains géants européens en cours de route, ce qui est déjà un exploit et nous sommes tous confiants en nos propres capacités. Nous devons continuer à faire ce que nous avons fait et croire en notre propre stratégie.”

Danjuma a poursuivi son ascension depuis son déménagement de Bournemouth à Villarreal, et il a fait partie intégrante de leur brillant parcours vers les demi-finales de la Ligue des champions. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Le “Sous-marin jaune” aura le même état d’esprit qu’il avait face à la Juventus et au Bayern Munich lors des deux tours précédents. Dans les deux matches, ils ont choqué tout le monde, non seulement en réussissant, mais aussi par la façon dont ils l’ont fait. Jusqu’à présent, leur parcours dans cette compétition a été exceptionnel. Ils ont terminé deuxièmes d’un groupe avec Manchester United, Young Boys et Atalanta, se frayant un chemin vers les demi-finales avec d’énormes victoires à l’extérieur à Atalanta pour se qualifier pour les huitièmes de finale, à Turin contre la Juventus pour réserver leur place en quarts de finale, et à domicile contre le Bayern pour défier toutes les chances sur les deux manches, éliminant les champions de Bundesliga 2-1 au total.

“Peut-être que le reste du monde ne s’attendait pas à ce que nous allions aussi loin, mais nous avons toujours été confiants”, a déclaré Danjuma. “Notre chemin vers les demi-finales n’a pas été facile, ce qui le rend encore meilleur, mais vous ne battez pas les équipes que nous avons battues par hasard, ce qui est un bon signe pour nous avant d’affronter Liverpool – un autre géant et l’un des meilleurs clubs dans le monde.”

“Nous avons montré contre la Juve et le Bayern que ce n’est pas de la chance. Nous avons une stratégie – un style de jeu. La Juve et le Bayern sont deux équipes totalement différentes. La Juventus est l’une des meilleures équipes défensives du monde, tandis que le Bayern a certains des meilleurs attaquants du monde et jouer un football très offensif. Pouvoir les battre a montré notre qualité et notre stratégie. Avec Liverpool, nous savons à quoi nous allons faire face.”

Tout le week-end, Emery et ses joueurs ont travaillé sur leur plan tactique pour le match aller à Anfield mercredi. Encore une fois, ils ont été méticuleux dans leurs préparatifs : grâce à l’analyse vidéo et aux répétitions sur le terrain d’entraînement, ils ont préparé quoi faire avec et sans ballon, ainsi que comment essayer de repérer les faiblesses de Liverpool. la défense.

“Emery est spécial : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu à Villarreal”, a déclaré Danjuma. “C’est un tel privilège de travailler sous ses ordres en tant qu’entraîneur. Il est si ouvert avec les joueurs et j’apprends tellement de lui. C’est vraiment agréable de travailler avec lui. Il est l’un des meilleurs. Il est différent.”

L’une des plus grandes réalisations d’Emery avec Villarreal jusqu’à présent cette saison est la polyvalence qu’il a inculquée à ses joueurs, ce qui leur a donné confiance contre n’importe quel adversaire.

“L’une de nos principales forces est de pouvoir exécuter ce que veut le manager de manière presque parfaite et de jouer de manière différente en fonction de l’adversaire”, a déclaré Danjuma. “[Emery] est un tel entraîneur tactique d’élite à avoir. Si vous exécutez son plan de match, vous avez de grandes chances de gagner, quel que soit l’adversaire. Nous avons tellement de choses dans notre casier. Nous pouvons nous asseoir et jouer sur le comptoir. On peut jouer avec le ballon et créer. Nous pouvons tout faire.”

Danjuma a marqué ce qui serait le but décisif contre le Bayern, se convertissant au match aller alors que Villarreal gagnait 2-1 au total. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Leur prochain défi est sans doute leur plus difficile à ce jour dans cette compétition. Liverpool possède non seulement Klopp sur la ligne de touche, mais une formation riche en talents comme Mohamed Salah, Thiago, Sadio Mane et Alisson, ainsi que l’atmosphère d’Anfield’s Kop et le pedigree indéniable du club en Europe en tant que l’un des quatre clubs à remporter l’Europe. compétition de clubs de haut niveau plus de cinq fois.

“Les deux choses qui m’étonnent [about Liverpool] sont la haute presse intense – ils le font si bien – et la haute ligne défensive. En tant qu’attaquant, c’est génial d’avoir une ligne défensive haute derrière soi, car cela vous permet de rester haut sur le terrain.”

Et puis il y a la figure de Virgil Van Dijk. Danjuma joue avec lui pour les Pays-Bas et le connaît bien.

“Je veux jouer contre les meilleurs pour faire mes preuves et me tester contre les meilleurs. C’est pourquoi je joue ce jeu. De toute évidence, jouer contre Virg sera spécial pour moi car il est mon capitaine dans l’équipe nationale. Défensivement, je ne Je pense que ça va mieux que lui, mais je veux me classer parmi les meilleurs. Je pense que j’ai montré jusqu’à présent dans ma carrière que je peux causer des dégâts. Je dois continuer à le faire et être cohérent, donc je suis hâte de jouer contre quelqu’un de son profil.”





Est-il préférable de jouer contre un ami et quelqu’un que vous connaissez bien – et qui vous connaît bien – ou pas ?

“C’est une bonne question ! Je ne sais pas. Une bataille attaquant contre défenseur, c’est comme une partie d’échecs. Il faut rester imprévisible.”

Il y a une autre note poignante pour Danjuma car cette semaine marque son premier retour en Angleterre en tant que joueur, moins d’un an après avoir quitté Bournemouth et le championnat pour Villarreal.

“L’Angleterre représente de grands souvenirs pour moi. C’est comme un retour aux sources”, a-t-il déclaré. “J’ai passé deux années incroyables là-bas. Cela m’a rendu plus mature, j’ai beaucoup évolué et cela m’a amené là où je suis en ce moment.

“Pour moi, la Premier League sera toujours différente du reste du monde. C’est la meilleure ligue, et vous voulez y concourir. L’ambiance dans les stades est si spéciale aussi. Ce fut un privilège de jouer là-bas et toujours spécial de revenir.”

À 25 ans, c’est sans doute le plus gros match de sa carrière. Il y en aura beaucoup d’autres à venir, que ce soit en tant que joueur de Villarreal ou en costume ailleurs. Après une seule saison à la Ceramica, il suscite l’intérêt des plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain est un grand fan ; Danjuma a également impressionné Manchester United lorsqu’il les a joués cette saison et a été exceptionnel. Il est toujours très apprécié en Angleterre, bien sûr, et en Italie. S’il arrive gros contre Liverpool, attendez-vous à ce que beaucoup plus de clubs s’assoient et en prennent note.