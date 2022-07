La star de Vikrant Rona, Kichcha Sudeepa, offrira aux fans des roues jamais vues auparavant, spécialement conçues pour les années 1960 dans le film. [View Pics]

Les fans attendent avec impatience la prochaine aventure fantastique de Kichcha Sudeepa, Vikrant Rona, et nous savons tous combien de fans la star a dans tous les territoires du Sud, mais surtout dans son État natal du Karnataka. Le public semble impatient d’assister à une bonne combinaison d’action, de fantaisie et de star après le Bande-annonce de Virkant Rona a beaucoup promis à ce combo spectacle. Il y a un autre régal aligné cependant pour Kichcha Sudeepa fans dans le film sous la forme de véhicules spécialement conçus qui promettaient de ramener les téléspectateurs à l’ère des années 1960, et nous avons des photos de la même chose pour vous ici avant le Vikrant Rona versions.

Kicchha Sudeepa conduira et conduira ces véhicules anciens

Kicchha Sudeepa sera vu au volant de véhicules spécialement conçus à Vikrant Rona, dont certains que le public d’aujourd’hui peut voir pour la première fois. Le vélo que Vikrant Rona conduit dans le film, qui s’appelle Phantom, a été spécialement construit pour Kichcha Sudeepa, qui essaie le personnage éponyme. Le public verra également une mini-voiture rouge spécialement conçue et un bus appartenant à la même époque des années 60. Découvrez leurs photos ci-dessous :

À propos des véhicules utilisés par Kichcha Sudeep à Vikrant Rona

Décrivant l’expérience, Shivakumar J, le concepteur de production de Vikrant Rona, qui a créé les véhicules de style années 1960 pour la vedette de Kichcha Sudeep, a partagé : “C’est mon réalisateur, Anup Bhandari, qui a eu l’idée de donner des véhicules uniques au personnages. Les véhicules ont pris 1 mois et demi chacun à fabriquer. Une jeep normale a été modifiée pour en faire un bus. Le travail a eu lieu à Bangalore mais a été emmené à Pune pour le tournage. Toute la planification méticuleuse et l’attention portée aux détails ont porté leurs fruits comme des gens que j’ai reçu des appels pour savoir d’où venait le bus.”

À propos de la vedette de Kiccha Sudeep, Vikrant Rona

Réalisé par Anup Bhandari, Vikrant Rona sortira dans les salles du monde entier en 3D le 28 juillet. Outre Kicccha Sudeep, le film met également en vedette Jacqueline Fernandez, Nirup Bhandari et Neetha Ashok. Il est présenté par Salman Khan Films, Zee Studios et Kichcha Creatiions en Inde du Nord, et est produit par Jack Manjunath sous sa production Shalini Artss, et coproduit par Alankar Pandian d’Invenio Origins. Vikrant Rona sera distribué dans le nord de l’Inde par PVR Pictures.