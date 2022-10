La star de Vikram Vedha, Hrithik Roshan, et sa petite amie Saba Azad remportent le match de jumelage en blanc ; les fans réagissent à leur style

L’acteur de Vikram Veda Hrithik Roshan et sa petite amie Saba Azad se donnent des objectifs d’amour majeurs avec leur romance. Les deux sont occupés à peindre la ville en rouge avec leur amour et sont souvent aperçus ensemble dans la ville. Qu’il s’agisse d’assister à des événements ensemble ou de partir en vacances, Hrithik et Saba jouent le jeu du couple comme des pros.

Récemment, Hrithik et Saba ont été aperçus lors de la cérémonie de fiançailles du célèbre maquilleur Vijay Palande et ont été vus en train de jouer le match de jumelage dans des tenues blanches. Le dieu grec de Bollywood Hrithik était beau dans un smoking blanc, tandis que sa copine Saba était magnifique dans un crop top blanc et un pantalon taille haute.

Regardez la vidéo de Hrithik Roshan et Saba Azad –

Dans la vidéo, Hrithik Roshan et Saba Azad étaient tout sourire alors qu’ils posaient pour des clichés parfaits. Hrithik a été vu étreindre Vijay et rencontrer son fiancé. Hrithik, Saba, Vijay et son fiancé ont posé pour la caméra.

Hrithik et Saba ont même été aperçus à la réception de Richa Chadha et Ali Fazal. Saba a été brutalement trollé pour avoir porté des vêtements traditionnels verts. La relation entre Hrithik et Saba a attiré beaucoup d’attention et les internautes les ont massivement suivis.

Sur le front du travail, Hrithik a été vu pour la dernière fois à Vikram Vedha aux côtés de Saif Ali Khan et Radhika Apte. Il a également Fighter avec Deepika Padukone.