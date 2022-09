Hrithik Roshan n’a pas aimé la façon dont un fan a essayé de prendre un selfie de force avec lui. L’incident s’est produit vendredi lorsque la star de Vikram Vedha a quitté un théâtre à Mumbai après avoir vu Brahmastra avec ses fils Hrehaan Roshan et Hridhaan Roshan, dont une vidéo a fait surface en ligne. Cela montre que Hrithik est contrarié par le comportement du fan.

Il a été vu en train de demander au fan “kya kar raha hai tu?” dans la vidéo virale :





Hrithik a été vu dans la ville il y a quelques jours lors d’un événement, et comme prévu, les fans sont devenus fous quand ils l’ont vu. L’acteur portait un blazer vert fluo autour de sa taille et un t-shirt vert fluo avec un pantalon de survêtement assorti. L’acteur de Vikram Veda a terminé son apparition avec des lunettes de soleil noires et une casquette blanche.

De nombreux internautes ont été émus par une vidéo et en ont fait l’éloge. Un clip vidéo d’un fan touchant les pieds de l’acteur sur scène a été mis en ligne plus tôt dans la journée par un admirateur. Sans perdre une seconde, Hrithik rend la pareille en touchant ses pieds dans un acte de gentillesse.

Vikram Veda est l’un des films les plus attendus de l’année. Le thriller d’action, le remake officiel du film tamoul du même nom, est réalisé par le duo de cinéastes mari-femme Pushkar-Gayatri qui a également réalisé l’original en 2017.

Dans l’original, R Madhavan, qui a été vu le plus récemment dans Rocketry: The Nambi Effect dépeignant le scientifique de l’ISRO Nambi Narayanan, a joué Vikram, et Vijay Sethupathi, qui sera considéré comme le principal antagoniste de Shah Rukh Khan avec Jawan, a joué le gangster Véda.

Le teaser de Vikram Vedha regorge de dialogues dignes d’un sifflet, de séquences d’action à grande échelle, d’une musique de fond digne de la chair de poule et du premier regard intense des deux protagonistes. Dans l’ensemble, le teaser promet que le réalisateur Pushka Gayatri sera un package de divertissement complet