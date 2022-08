La star de Vikram Veda, Hrithik Roshan, touche les pieds d’un fan lors d’un événement ; les internautes l’appellent “la personne la plus humble” [Watch VIRAL Video]

Hrithik Roshan est sans aucun doute l’une des plus grandes stars que nous ayons à Bollywood. Il est dans l’industrie depuis plus de deux décennies et a fait ses preuves en tant qu’acteur et en tant que star bancable. Les fans attendent avec impatience son prochain film Vikram Veda et récemment lors d’un événement, Hrithik a fait quelque chose auquel personne ne s’attendait. Lors d’un événement de marque, lorsqu’un fan est monté sur scène pour rencontrer l’acteur, il a touché les pieds de Hrithik ; bientôt l’acteur a également touché les pieds du fan et a choqué tout le monde.

Hrithik Roshan fait aujourd’hui la une des journaux du divertissement grâce à Vikram Vedha, et maintenant, la vidéo de l’acteur montrant qu’il se touche les pieds est devenue virale. Les internautes ne peuvent s’empêcher de louer Hrithik et ils l’appellent la “personne la plus humble”. Découvrez les tweets ci-dessous

Down to Earth Hrithik, c’est formidable de le voir respecter son fan, mon grand salut à Hrithik, saluez-le. Sudin élégant (@GhatySudin) 27 août 2022

C’est beau Donner du respect et se faire respecter Une leçon très importante à apprendre par tous Un excellent exemple waheeda narine alias meena (@NarineWaheeda) 27 août 2022

La personne la plus humble ? Arpan Roy (@iarpanhr) 27 août 2022

De toute évidence, le geste de Hrithik envers le fan gagne les cœurs car peu de stars de Bollywood font de telles choses avec leurs fans. Il a sûrement laissé tout le monde impressionné.

En parlant de Vikram Vedha, le film met également en vedette Saif Ali Khan dans le rôle principal et il devrait sortir sur les grands écrans le 30 septembre 2022. Il y a quelques jours, le teaser du film est sorti et il a reçu une réponse décente. Le film est un remake du film tamoul du même nom.

Outre Vikram Vedha, Hrithik sera vu dans Fighter qui met également en vedette Deepika Padukone dans le rôle principal. Réalisé par Siddharth Anand, Fighter devrait sortir en septembre de l’année prochaine. Les cinéphiles sont ravis de voir Hrithik et Deepika sur grand écran ensemble pour la première fois.