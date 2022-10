La star de Vikram Veda, Hrithik Roshan, partage un selfie avec Saba Azad lors de leur voyage à Londres

Hrithik Roshan et Saba Azad bouleversent Internet avec de nouvelles photos chaque jour, des vacances aux mariages et aux premières de films. Hrithik a récemment partagé une jolie photo de sa petite amie, l’acteur Saba, sur Instagram. Sur la photo, Saba est assise sur un banc et ne sait pas que Hrithik tente de l’inclure dans son selfie.

Hrithik a partagé la photo et a écrit : « Fille sur un banc. Été 2022. Londres.





Saba Azad a formé un troll qui l’a qualifiée de “beurk”, faisant apparemment référence à sa tenue récente. Récemment, Saba et Hrithik ont ​​assisté à la réception de mariage des acteurs Ali Fazal et Richa Chadha. Une partie du peuple a parlé de la tenue de Saba pour l’occasion.

S’adressant à Instagram Stories samedi, Saba a partagé une capture d’écran d’un commentaire qui disait : “Tu ressemblais à chheeee (beurk), eeew, yaak, tout ce que tu comprends… Prends-le.”

Partageant le post, Saba a écrit : “C’est Shruti apparemment elle aime son amour mais elle me suit aussi pour partager sa haine abondante – il y en a beaucoup comme elle là-bas – ne soyez pas comme Shruti – n’hésitez pas à me désabonner (smiley Soit dit en passant, Shruti n’a pas encore rencontré le bouton de blocage – ils se connaîtront bientôt !!”

Saba a partagé une publication sur Instagram vendredi, quelques jours après la célébration du mariage d’Ali et Richa. Elle a également téléchargé des photos d’elle portant la robe de soirée.

Elle a écrit : “Je ne m’habille bien qu’en de rares rares occasions (oui, je suis un chien et je me fiche de ce que vous pensez de mes ratés) et celui-ci en valait vraiment la peine, merci @therichachadha et @alifazal9 pour m’avoir invité nous pour célébrer votre amour – cela donne l’espoir d’un avenir où l’amour l’emporte – par-dessus tout.”