La star de Vicar of Dibley laisse une somme énorme à un parent en Australie

La star de VICAR of Dibley, Gary Waldhorn, a laissé 1,44 million de livres sterling dans son testament.

Gary, décédé en janvier à l’âge de 78 ans, a joué le président du conseil paroissial David Horton dans la sitcom à succès des années 90 – et est apparu dans chaque épisode.

Les documents du bureau des successions montrent qu’il a laissé sa fortune à son fils unique, Josh, qui vit en Australie.

Au moment de sa mort, Josh a déclaré que son père était “décédé paisiblement”.

Il a ajouté: “De formation classique, c’est le théâtre où il s’est véritablement épanoui et il laisse un héritage de divertissement qui l’a vu fréquenter les planches de Broadway, du West End et de nos salons à la télé.

“Il nous manquera tous terriblement.”

L’acteur de théâtre Gary s’est formé aux États-Unis, où il a rencontré Christie Dickason, qui deviendra plus tard sa femme et la mère de son fils.

Mais leur mariage se termina par un divorce en 1980 et elle devint romancière.

Gary a ensuite joué aux côtés de Dame Judi Dench sur scène et est également apparu dans The Sweeney, Brush Strokes et Hotel Babylon.

Il avait récemment figuré dans un spécial de Noël 2020, The Vicar of Dibley In Lockdown.





L’équipe de BBC Comedy a déclaré à propos de sa mort: “Gary était un acteur incroyablement talentueux dont nous nous souvenons affectueusement.”

Gary laisse dans le deuil Josh et ses deux petits-enfants.