Silambarasan Thesingu Rajendar, surnommé Simbu, a eu son dernier film Vendhu Thanindhathu Kaadu, un drame policier sorti en salles le 15 septembre, et le film tamoul s’est ouvert à une grande réponse parmi les cinéphiles qui le qualifient déjà de blockbuster.

Dans une récente interview, l’acteur, qui a fait ses débuts à Kollywood alias le cinéma tamoul en tant qu’enfant acteur dans les années 1980 et 90, a réagi à la tendance actuelle au boycott contre plusieurs films du cinéma indien et a ajouté que le public ne devrait pas être blâmé car il a gagné. ne boycotte pas un bon film.

S’adressant à Hindustan Times, Silambarasan TR a déclaré : “Je suis toujours d’avis que le contenu décide toujours du sort d’un film. Je ne pense pas que le public devrait être blâmé parce qu’il ne boycottera pas un bon film. S’il aime un film, ils s’assureront qu’il fonctionne bien. En même temps, le public a le droit de rejeter le mauvais contenu et nous n’avons pas notre mot à dire.

L’acteur a en outre cité l’exemple de la vedette de Dhanush et Nithya Menen, Thiruchitrambalam, qui a rapporté plus de 100 crores de roupies au box-office et a ajouté: “J’étais vraiment heureux du récent succès de Thiruchitrambalam parce que le public a prouvé que lorsque vous leur donnez un bon contenu, ils Je vais le fêter.”

En parlant de Vendhu Thanindhathu Kaadu, il s’agit de la troisième collaboration de Simbu avec le réalisateur Gautham Vasudev Menon après les deux films romantiques Vinnaithaandi Varuvaayaa et Achcham Yenbadhu Madamaiyada, sortis respectivement en 2010 et 2016. La musique du drame d’action gangster 2022 a été composée par AR Rahman, marquant la troisième collaboration entre le trio de l’acteur, cinéaste et directeur musical.

Vendhu Thanindhathu Kaadu est prévu comme un film en deux parties avec la partie 1: The Kindling en salles jeudi. Outre Simbu, le drame policier met également en vedette Siddhi Idnani, Raadhika Sarathkumar, Siddique et Neeraj Madhav dans des rôles de premier plan.