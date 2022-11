La star de Varun Dhawan ne parvient pas à battre l’ouverture de JugJugg Jeeyo et gagne Rs 12 crore

Collection au box-office de Bhediya Jour 1: Varun Dhawan, la comédie de créature vedette de Kriti Sanon Bhediya s’est ouverte sur une note positive, et le premier jour, le film a continué à collecter Rs 12 crores.

Bhediya a soulagé Varun Dhawan, car il s’agissait de sa deuxième sortie majeure après JugJugg Jeeyo. Cependant, en ce qui concerne la comparaison, Bhediya n’a pas pu surpasser la deuxième semaine de Drishyam 2 d’Ajay Devgn et le chiffre d’ouverture de sa version précédente. Selon Bollywood Hungama, le drame familial vedette Varun Dhawan- Kiara Advani a recueilli Rs 9,28 crores. Alors que Bhediya a collecté Rs 6,50 crores en Inde.

Viral Bhayani a posté sur la collection du premier jour sur son Instagram et a écrit: “Creature Comedy #Bhediya s’ouvre à 12,06 crores ₹ au box-office brut dans le monde vendredi, jour un. Le film a considérablement augmenté vendredi soir, affichant une fantastique tendance à la hausse avec samedi matin montrent déjà une croissance moyenne de 45% par rapport à vendredi matin, au milieu de critiques positives et du bouche à oreille.”

Tout en faisant la promotion du film, Varun Dhawan a parlé de films pan-indiens comme RRR, KGF 2, Vikram et comment ils ont affecté Bollywood. S’exprimant lors du conclave d’India Today, la star d’octobre a déclaré : “Je sais que cela semble vraiment facile en ce moment parce que les films hindis se font botter le cul en ce moment. Alors peut-être que c’est un bon moment et une réponse facile pour moi de dire ça . J’ai toujours voulu faire des films en télougou, en tamoul et Bhediya sortira également en télougou et en tamoul. C’est le moment idéal pour tous les cinéastes, techniciens et acteurs, tout le monde de se réunir.

Varun a même ajouté que nous devrions célébrer le fait que les films indiens font des merveilles à travers le monde en comparant la même chose à la campagne indienne lors de la Coupe du monde T20 en cours, car il a ajouté : “Les films indiens se portent très bien. Quand Team India joue, en ce moment, ils jouent pour la Coupe du monde, tout le monde est un Indien qui joue là-bas, qu’il soit du sud ou du nord de l’Inde. Si Kantara se porte vraiment bien ou KGF 2 ou Vikram, nous devrions nous inspirer de ces films et essayer de travailler les uns avec les autres . C’est la meilleure chose pour que les films indiens se développent en ce moment.” Bhediya est réalisé par Amar Kaushik.