La star de Varisu Thalapathy Vijay et sa femme Sangeetha sont sur le point de divorcer après 23 ans de vie conjugale ? Voici une vérification des faits

L’acteur de Varisu et la superstar tamoule Thalapathy Vijay se dirigent-ils vers le divorce ? Eh bien, c’est la rumeur qui a secoué les médias. Le couple est marié depuis 23 ans maintenant. Ces rumeurs ont commencé après que la femme de Thalapathy Vijay ait été introuvable avec lui ces derniers jours. Et quand quelqu’un a dit qu’il était écrit sur la page Wikipédia de Thalapathy Vijay qu’il avait divorcé, les commérages ont pris de l’ampleur. Thalapathy Vijay est marié à Sangeetha Sornalingam. La dame était absente du lancement audio de Varisu et n’a pas été vue pour la baby shower de la femme d’Atlee, Priya. Cela a également amené les gens à se demander si le couple s’était effectivement séparé discrètement.

Thalapathy Vijay aime garder sa vie privée privée n’a pas commenté. Mais des sources ont démenti la nouvelle. Il semble qu’elle soit en vacances aux États-Unis avec leurs enfants, Jason et Divya. Le couple s’est rencontré en 1996. Il venait de livrer un film à succès Poove Unnakagga et elle était venue juste du Royaume-Uni pour le voir. Après que Thalapathy Vijay l’ait rencontrée sur les plateaux de tournage d’un film, il l’aimait bien. Il semble qu’il l’a emmenée à la rencontre de sa famille. Plus tard, ils sont tombés amoureux et se sont mariés le 25 août 1999. Leur fils Jason Sanjaya est né en 2000 et leur fille Divya Sashaa en 2005.

Varisu de Thalapathy Vijay va venir sur Sankranthi 2023. Rashmika Mandanna est la principale dame. Le film est réalisé par Vamshi Paidipally. Le film parle d’un homme qui hérite contre son gré de l’empire commercial de son père. C’est le premier film de Rashmika Mandanna et Thalapathy Vijay. Il va entrer en conflit avec Thinuvu d’Ajith Kumar. Les deux grands papas du cinéma tamoul s’affrontent au box-office après neuf ans. Varisu arrive le 11 janvier et a également des acteurs comme Prakash Raj, Yogi Babu, R Sarath Kumar et d’autres dans le casting.