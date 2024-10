La star de « Vanderpump Rules », Tom Sandoval, fait allusion à un possible pivot vers « The Valley »

Lorsqu’on lui a demandé si la réconciliation pourrait signifier que Tom pourrait apparaître dans « The Valley », un spin-off de « Vanderpump Rules », la star de télé-réalité est restée timide… mais n’a pas carrément nié un possible pivot.

La réponse évasive de Tom intervient au milieu d’informations selon lesquelles ses autres partenaires de « VPR » devraient apparaître dans la saison 2 de « The Valley ». Plus tôt cet été, il a été rapporté que Scheana Shay et Lala Kent feraient leur chemin vers « The Valley » au milieu de la production en pause de Pump Rules.