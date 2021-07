La star de VANDERPUMP Rules, Scheana Shay, est « fiancée à Brock Davies car elle est repérée avec un ÉNORME ANNEAU ».

Le couple a récemment accueilli leur premier enfant ensemble en avril.

Méga

Scheana est «fiancée» au bébé papa Brock[/caption]

Plusieurs sources confirmées Schéanal’engagement de Brock pour E! Nouvelles mercredi.

Les spéculations selon lesquelles la star de Bravo est fiancée ont commencé lorsqu’elle a été aperçue en train de bercer une énorme bague en diamant à Los Angeles mardi.

Le magasin a confirmé que l’ami proche de Scheana, Kyle Chan, avait conçu la magnifique pièce.

Un initié a révélé que le couple avait été aperçu en train de « célébrer l’amour » au restaurant Craig’s de Los Angeles avec ses co-stars de Vanderpump Rules, James Kennedy, Raquel Leviss et Ariana Madix.

La source a déclaré: « Brock et Ariana n’arrêtaient pas de saisir les bras de Scheana et avaient l’air super heureux et excité pour elle… Scheana avait l’air vraiment heureux et elle et Brock ont ​​l’air vraiment amoureux. Ils se sont blottis à table et ont ri toute la nuit.

Les fiançailles surviennent après l’homme de 36 ans a accueilli son premier enfant avec Brock le 26 avril.