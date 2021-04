La star de Vanderpump Rules, Scheana Shay, claque les haineux qui disent que la star de télé-réalité n’est «  pas concentrée  » sur le nouveau-né Summer Moon

La star de VANDERPUMP Rules, Scheana Shay, a critiqué les haineux qui disent que la star de télé-réalité n’est «pas concentrée» sur son nouveau-né Summer Moon.

Le joueur de 35 ans a accueilli son premier enfant avec son petit ami Brock Davies le 26 avril.

Instagram @scheana

Scheana a critiqué un fan qui a déclaré qu’elle n’était « pas concentrée » sur sa fille nouveau-née[/caption]

Instagram @scheana

La personnalité de la télévision a applaudi la critique sur son histoire Instagram[/caption]

Peu de temps après avoir accueilli sa fille, Scheana s’est défendue quand les trolls l’ont claquée dans ses DM.

Mercredi, le Règles Vanderpump star a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube qui la montrait en train de se préparer pour la naissance de Summer.

Scheana lui a pris Histoire d’Instagram jeudi pour partager un DM qu’elle a reçu d’un fan qui a déclaré que la star de Bravo était trop « inquiète » pour la vidéo et « pas concentrée » sur son nouveau-né.

Le troll a écrit: «Omg FOCUS SUR VOTRE PREECLAMPSIE !!! Sérieusement, vous voulez prêcher et en parler mais toujours inquiet pour votre blog ?? Fille, nous avons d’autres mamans in vitro et tu es si inconsidérée. Nous sommes tous restés à vos côtés, alors peut-être que vous avez besoin de nous soutenir. SI ÉGOÏSTE. »

INSTAGRAM / Scheana Shay

Scheana a accueilli Summer le 26 avril[/caption]

Instagram

Elle est le premier enfant de Scheana et de son petit ami Brock[/caption]

Scheana, qui a révélé son diagnostic de prééclampsie mercredi, a écrit en réponse: «Tout d’abord, JE SUIS concentré uniquement sur la mienne et la santé de l’été en ce moment.

«Elle va très bien et je m’améliore chaque jour ici. Je ne suis pas «inquiet» pour mon vlog. J’ai déjà tourné ceci et posté chaque semaine, et il y a une excellente formation en RCR pour les gens.

«Que diriez-vous de surveiller les 3 prochaines semaines alors que je vais avoir le syndrome HELLP à l’hôpital.»

le Bravo star a conclu: «Il n’y a pas eu que du soleil et des arcs-en-ciel. Merci! »

La nouvelle maman a également partagé un adorable photo de ses câlins Summer, qu’elle a légendé: « Mon tout. »

Getty

Scheana a dit que « ce n’était pas tout le soleil et les arcs-en-ciel »[/caption]

Instagram

Elle a révélé ses problèmes de santé effrayants qu’elle éprouvait avant d’accoucher[/caption]

Tout en annonçant la nouvelle que le couple avait accueilli Summer, Scheana a également révélé les problèmes de santé effrayants qu’elle avait éprouvés juste avant le début du travail.

Elle a écrit dans une publication personnelle sur Instagram: «Près de 24 heures après avoir été induite, ma tension artérielle était extrêmement élevée.

«On m’a diagnostiqué une prééclampsie, qui s’est maintenant transformée en syndrome HELLP.

«Mon médecin a dit que j’avais de la chance, et nous avons constaté cela juste à temps pour le traiter, car il est très inhabituel d’être attrapé si tard, en post-partum.

Scheana Shay / Instagram

Scheana a détaillé la nouvelle effrayante dans un post Instagram[/caption]

Se référer à la légende

Le couple sort ensemble depuis novembre 2019[/caption]

La complication grave – qui signifie – hémolyse, enzymes hépatiques élevées et faible nombre de plaquettes – est causée par «l’hypertension artérielle pendant la grossesse», selon Preeclampsia Foundation.

La personnalité de la télévision a poursuivi: «Jusqu’à ce matin, j’étais sous une goutte de magnésium qui me rendait extrêmement léthargique et grippale, frissonnant de manière incontrôlable au point où j’avais l’impression de saisir.

«N’ayant pas attrapé cette condition à temps, cela aurait été probable. Je suis toujours surveillé de près pour les enzymes hépatiques élevées et les plaquettes sanguines basses et je ne sais pas combien de temps nous resterons ici.

Getty

Scheana est surtout connue pour avoir joué sur les règles de Vanderpump[/caption]





Scheana et Brock ont ​​commencé à sortir ensemble en novembre 2019, tandis que le favori des fans de Vanderpump Rules a annoncé sa grossesse en octobre.

L’annonce de la grossesse est survenue trois mois seulement après sa tragédie a fait une fausse couche.

La nouvelle de sa naissance vient après un autre couple Bravo, Bretagne Cartwright et Jax Taylor, a accueilli son premier enfant, un fils prénommé Cruz, plus tôt ce mois-ci.

Instagram / Bretagne Cartwright

Brittany et Jax ont accueilli leur fils plus tôt ce mois-ci[/caption]