La star de Valimai, Ajith Kumar, prend le contrôle de Paris alors qu’il salue les fans près de la tour Eiffel ; les fans l’appellent le ‘REAL DON’ [WATCH VIDEO]

Ajith Kumar semble être d’humeur à explorer le monde. Cela fait un moment qu’il n’a pas fait plusieurs voyages dans différentes belles régions du monde. Il adore les voyages en voiture et il a également fait une expédition à vélo à travers l’Europe. Maintenant, il a atteint Paris. Des photos et des vidéos de son voyage sont partout sur les réseaux sociaux. Les photos et vidéos récentes le font profiter de son séjour à Paris près de la Tour Eiffel. Ajith Kumar vit vraiment sa vie pleinement et cette vidéo en est la preuve. Et partout où il va, les fans le suivent.

Une vidéo d’Ajith Kumar est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir saluer ses fans à Paris et même signer des autographes. Il avait l’air pimpant et comment dans un costume noir avec une chemise blanche. Tous ses fans l’appellent le Real Don. Jetez un œil aux tweets ci-dessous :

La photo la plus mignonne d’AK avec un fan de kutty ! ?#Ajithkumar pic.twitter.com/u1NAkWhhA5 Derrière les bois (@behindwoods) 11 juillet 2022

Ajith monsieur Dernière photo avec un ventilateur Près de la tour Eiffel à Paris #AjithKumar #AK61 @TNAF_2013 pic.twitter.com/dFqDytRLdD THALAINAGARAM AJITH FANS (@TNAF_2013) 11 juillet 2022

Salut Alexa, Underworld Don Arrivée – Jouez au thème Baasha !!#AjithKumar pic.twitter.com/ioDYfrDML2 Prakash (@prakashpins) 11 juillet 2022

Chaque homme a un passé, chaque don une histoire#AjithKumar pic.twitter.com/G0HfvgwH9f Veera Chennai Officiel (@ Veera Chennai1) 11 juillet 2022

C’est ce que nous appelons le pouvoir des étoiles. Sur le front du travail, Ajith Kumar a ensuite AK61. Manju Warrier a été embarqué pour celui-ci. Il aurait également AK62 avec Vignesh Shivan.