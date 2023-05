La star de « Two and a Half Men », Angus T. Jones, repérée pour la première fois en près d’un an

D’un demi à un homme entier!

L’enfant star Angus T. Jones a été repéré deux fois récemment, après n’avoir pas été photographié pendant près d’un an. Jones présentait un look beaucoup plus mature que la façon dont la plupart des fans se souviennent de lui en tant que Jake Harper dans la sitcom « Two and a Half Men ».

L’ancien acteur arborait une barbe bien entretenue et portait une casquette de baseball à l’envers et des vêtements décontractés.

Jones, 29 ans, a gardé un profil relativement bas depuis l’annonce de son départ d’Hollywood, une décision qu’il a prise alors qu’il jouait encore dans la série à succès.

LE RETOUR À LA TÉLÉVISION DE CHARLIE SHEEN APRÈS « TIGER BLOOD », NASTY FEUDS ET LE DIAGNOSTIC DU VIH

Il y a à peine un mois, Jones a été aperçu marchant pieds nus devant son domicile à Los Angeles, arborant une barbe beaucoup plus hirsute.

Jones n’avait que 9 ans lorsqu’il a commencé sa carrière dans la sitcom dirigée par Jon Cryer et Charlie Sheen, et il est rapidement devenu l’un des acteurs les mieux payés, selon le magazine People. À l’âge de 17 ans, il gagnait 300 000 $ par épisode.

Lorsque le personnage adolescent de Jones a commencé à évoluer vers un humour plus adulte, l’acteur a contesté son rôle.

« Je suis dans ‘Two and a Half Men’, et je ne veux pas y être », a déclaré Jones dans une vidéo qui est devenue virale en 2012. S’adressant au cinéaste adventiste du septième jour Christopher Hudson, l’acteur a imploré : « S’il vous plaît Arrêtez de la regarder. S’il vous plaît, arrêtez de vous remplir la tête de saletés. Les gens disent que ce n’est qu’un divertissement. Faites des recherches sur les effets de la télévision sur votre cerveau et je vous promets que vous aurez une décision à prendre en ce qui concerne… ce que vous regardez à la télévision. C’est une mauvaise nouvelle.

« Beaucoup de gens n’aiment pas penser à quel point l’ennemi est trompeur », a-t-il ajouté. « Il n’y a pas de jeu quand il s’agit de l’éternité… Les gens nous verront et diront : ‘Je peux être chrétien et être dans une émission comme ‘Two and a Half Men’. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être une vraie personne craignant Dieu et être dans une émission de télévision comme ça. Je sais que je ne peux pas.

Dans une déclaration donnée à The Hollywood Reporter, le jeune acteur reviendrait plus tard sur ses propos : « Je m’excuse si mes remarques reflètent mon indifférence et mon manque de respect envers mes collègues et un manque d’appréciation de l’opportunité extraordinaire dont j’ai été béni … Je n’ai jamais voulu ça. »

« Sans réserve, je suis reconnaissant et j’ai la plus haute estime et le plus grand respect pour toutes les personnes merveilleuses de ‘Two and Half Men’ avec qui j’ai travaillé et qui, au cours des 10 dernières années, sont devenues une extension de ma famille », a-t-il déclaré. indiqué.

Le départ de Jones est survenu juste un an après le licenciement de Sheen pour avoir fait des remarques désobligeantes sur le créateur de la série, Chuck Lorre.

Il a été récemment rapporté que Sheen et Lorre se réuniront dans le prochain programme Max « Comment être un bookmaker ».

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.