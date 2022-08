La star de Trans Twitch arrêtée sous la menace d’une arme craint pour la vie après que quelqu’un a envoyé la police chez elle à Londres, en Ontario

Une militante trans basée à London, en Ontario, qui est populaire sur la plateforme en ligne Twitch, dit qu’elle craint pour sa vie après que des policiers l’ont arrêtée sous la menace d’une arme et ont pris au sérieux une menace envoyée par quelqu’un essayant de mettre sa vie en danger.

Clara Sorrenti, 28 ans, dit qu’elle a été victime de swatting – une pratique impliquant quelqu’un appelant une menace à la police, entraînant l’envoi d’agents armés au domicile ou au travail d’une autre personne.

“Le travail que je fais est important et les gens me remercient de le faire tous les jours”, a déclaré Sorrenti à CBC News. “Je pense que je suis toujours sous le choc, pour être honnête. Quand j’ai vu l’arme de la police pointée sur moi, j’ai vraiment cru que j’allais mourir. Je n’ai jamais été aussi terrifiée de ma vie.”

Sorrenti passe par Keffals sur Twitch, où les gens peuvent se diffuser en jouant à des jeux vidéo. Elle compte plus de 42 000 abonnés et parle désormais de la législation américaine anti-trans et des droits des transgenres. Sorrenti a fait la transition quand elle était adolescente.

Sorrenti était candidat du Parti communiste du Canada aux élections fédérales de 2019.

“Je reçois presque tous les jours des messages de personnes trans, en particulier de jeunes trans, disant que je leur ai donné du courage, qu’ils peuvent être qui ils sont”, a-t-elle déclaré. “Mais les gens me détestent et veulent me faire taire.”

Ce harcèlement en ligne a parfois saigné dans le monde réel, y compris lors de l’incident du début du mois, a déclaré Sorrenti.

Le 5 août, a-t-elle dit, elle était dans son appartement et a été réveillée par un certain nombre de policiers londoniens frappant à sa porte. Ils ont produit un mandat de perquisition à la recherche d’une arme de poing, de munitions, de cartouches d’armes à feu et d’outils de nettoyage, d’un étui à fusil, d’un téléphone portable et d’un ordinateur.

Menaces contre les conseillers municipaux

“Le policier qui m’a arrêté m’a tiré dans le couloir, m’a poussé contre le mur, m’a menotté, m’a dit quelles étaient les charges. Ils m’ont emmené et ont fouillé mon appartement pendant huit heures”, a déclaré Sorrenti.

La police a également utilisé son nom de naissance, a déclaré Sorrenti, ce qui n’est plus ce qu’elle dit maintenant. Son ancien nom figure également sur les documents de police, même s’il ne s’agit plus de son nom légal.

La police de Londres a déclaré avoir été contactée le 5 août par des responsables de la mairie au sujet de menaces violentes.

“Les agents ont ouvert une enquête et, grâce aux preuves obtenues, ont réussi à obtenir l’autorisation judiciaire de perquisitionner une résidence” dans la ville, a déclaré un officier à CBC News.

“Mme Sorrenti a été arrêtée au fur et à mesure que l’enquête progressait, puis relâchée sans inculpation dans l’attente de l’analyse des appareils électroniques saisis. Cette enquête est en cours et pour le moment, nous ne pouvons pas fournir de date précise quant à sa conclusion.”

La police a déclaré à Sorrenti que quelqu’un avait utilisé son nom et son adresse pour envoyer des menaces aux conseillers municipaux de Londres et avouer un meurtre, ce qui a conduit à la descente de police, a-t-elle déclaré. La personne qui a écrit les menaces a également utilisé le nom qui lui a été donné à la naissance, ce qui aurait dû sonner l’alarme si la police était sensible aux problèmes trans, a déclaré Sorrenti.

“Personne dans ma vie ne m’appelle par ce nom. Cela fait une décennie que personne n’a fait cela. La seule raison pour laquelle les gens pourraient l’utiliser est de se moquer de moi, d’essayer de m’enlever mon pouvoir et ma dignité.”

Son frère a parlé à la police de Londres en mars pour les avertir que Sorrenti pourrait être victime d’écrasement, a-t-elle déclaré. Bien qu’influente dans la communauté trans, elle a également fait face à un déluge d’attaques sur les réseaux sociaux qui ont été énoncées dans un article du Washington Post sur elle en juin.

Dans un article sur YouTube, Sorrenti a déclaré que lors de sa visite à Toronto le 31 juillet, quelqu’un se faisant passer pour elle avait menacé des politiciens locaux. Elle a dit que la police de Toronto lui avait parlé et avait attribué l’incident à une tentative d’écrasement. La police de Toronto a déclaré à CBC News qu’elle avait un dossier ouvert et que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Sorrenti souhaite que la police reçoive une meilleure formation sur la manière de traiter les personnes transgenres. Elle a également mis en place une collecte de fonds en ligne qui a permis de récolter près de 32 000 $ en cinq heures. L’argent sert à déménager, car une personne mal intentionnée a son adresse, a déclaré Sorrenti.