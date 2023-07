La star de Tracy Beaker échange la renommée de la télévision contre OnlyFans alors qu’ils posent nus à l’extérieur

La star de TRACY Beaker, Richard Wisker, a opté pour une nouvelle carrière sexy pour gagner du poids.

Richard, 28 ans, a joué Liam O’Donovan dans Tracy Beaker Returns et l’émission dérivée The Dumping Ground et son personnage était extrêmement populaire parmi les téléspectateurs.

Mais 13 ans plus tard, l’acteur a emprunté une autre voie pour gagner de l’argent.

Richard a créé un compte OnlyFans torride et a chargé ses abonnés d’avoir accès à des photos torrides de lui-même.

Lundi soir, il a mis en ligne une photo seins nus sur Instagram et a taquiné ses fans : « Alors vous avez tous demandé…

« J’ai écouté…

« Seulement pour les deux prochaines heures – cliquez sur le lien pour la meilleure offre de tous les temps. Je suppose essentiellement gratuitement. Je suppose. »

Richard, qui porte un boxer Calvin Klein dans son cliché racé, a ensuite publié un lien vers son compte OnlyFans dans son histoire.

Il a également partagé une photo nue prise alors qu’il était allongé face contre terre et étendu sur un lit de jour à l’extérieur sur un toit-terrasse ensoleillé, dirigeant à nouveau les fans vers son compte.

Richard a eu son premier aperçu de la célébrité télévisuelle lorsqu’il a décroché un petit rôle dans The Bill d’ITV1 en 2008. Il est également apparu dans Law & Order UK.

De 2010 à 2012, l’enfant star a joué le rôle principal de Liam dans Tracy Beaker Returns de CBBC.

Au même moment, il présentait le Friday Download de CBBC, pour le plus grand plaisir des jeunes mélomanes.

Il a ensuite assumé un autre rôle aux côtés de la star principale de Tracy Beaker, Dani Harmer, en tant que Rich in Dani’s Castle.

Une fois que cela a cessé d’être diffusé en 2015, Richard a repris son rôle de Liam pour plusieurs épisodes du programme dérivé de Tracy Beaker The Dumping Ground.

Son plus récent grand rôle sur le petit écran était dans Flatmates, où il a joué Declan dans l’émission de la BBC de 2019 à 2021.

On ne pense pas que Richard ait été à la télévision depuis son travail sur Flatmates, bien qu’il ait joué un rôle dans un film intitulé Supernova.

Cependant, le film est entré en post-production en 2019 et il n’est pas encore sorti sur grand écran.

Il a joué Liam O'Donovan dans le retour de Tracy Beaker

Richard a également repris le rôle dans The Dumping Ground