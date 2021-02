La star de Tracy Beaker, Dani Harmer, a admis qu’elle avait eu honte lors de son passage sur Strictly Come Dancing alors qu’elle était de taille mince six.

L’actrice de 31 ans, devenue célèbre à l’âge de 12 ans dans L’histoire de Tracy Beaker, est apparue dans l’émission de téléréalité de la BBC en 2012.

Elle a terminé quatrième au classement général, mais admet que l’expérience d’être dans la série a été ternie par des commentaires cruels sur sa taille.

Dani, qui faisait une taille six lorsqu’elle a concouru sur Strictly, a déclaré à Radio Times qu’elle avait été bombardée par des messages désagréables et qu’elle ne pouvait pas le comprendre.

Elle a déclaré: « J’ai eu tellement de messages, des gens me disant que je suis grosse, que je suis en surpoids et que j’avais une taille six à l’époque.

«Alors je me suis dit: ‘Holy moly, si je suis gros, Dieu sait ce que les autres doivent penser s’ils sont plus gros que moi’, ça doit être horrible.







«Je peux penser aux choses de manière très logique et être comme, évidemment, je ne suis pas grosse, c’est ridicule.

« Cette personne, de toute évidence, s’ennuie simplement, ou a quelque chose qui cloche dans sa vie et pense que c’est le seul moyen d’obtenir une certaine validation et je suis désolé pour elle. »

Dani a poursuivi en admettant qu’elle espérait que les choses avaient changé maintenant car de nombreuses personnes sont plus honnêtes sur les problèmes de santé mentale et les problèmes de pêche à la traîne.







Elle a ajouté: «Je pense que nous sommes un peu plus ouverts sur nos états de santé mentale maintenant.

«Les gens sont un peu plus honnêtes sur leurs pages de médias sociaux et les utilisent de manière un peu plus responsable.

« Alors j’espère que nous en sortons maintenant de l’autre côté. »

Dani reprend son rôle emblématique de Tracy Beaker dans un nouvel épisode de la série, surnommé My Mum Tracy Beaker, qui montre Tracy comme une mère dans la trentaine.







L’actrice a déclaré: « Alors Tracy est maintenant une maman. Ce qui est incroyable, je pense que la dernière fois que nous l’avons vue, elle travaillait comme aide soignante dans la vingtaine.

« Maintenant, elle a la trentaine et elle est maman, donc ça a été vraiment cool pour moi parce que comme tout le monde, je voulais vraiment savoir ce qui s’est passé ensuite et où le voyage de Tracy va la mener. »

