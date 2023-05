La star de Towie Yazmin Oukhellou montre un look «naturel» alors qu’elle abandonne les faux cils et les sourcils broussailleux

L’ANCIENNE star de Towie, Yazmin Oukhellou, a abandonné ses faux cils et ses sourcils pleins pour révéler une apparence plus naturelle.

S’adressant à Instagram, la star de télé-réalité de 29 ans, qui travaille maintenant comme agent immobilier à Dubaï, a publié une photo d’elle-même au naturel.

L'ancienne star de Towie a montré son look plus naturel

La star de 28 ans a commencé à travailler pour un agent immobilier à Dubaï

La star de The Only Way Is Essex a ensuite légendé le message en disant: « Essayer d’être plus naturel sans plus de faux cils et de sourcils broussailleux. »

Elle a ajouté: « De plus, je ne peux pas croire que je viens de trouver cet endroit mignon à côté de chez moi. »

Vêtue d’un haut noir plongeant, Yazmin a complété son look avec un collier de diamants et une montre Rolex.

Et tandis que les fans louaient Yazmin, ils avaient encore un conseil à lui donner : arrêter d’utiliser des charges.

L’un d’eux a dit : « Je pense que tu es belle mais je pense vraiment que tu devrais dissoudre les produits de comblement des lèvres ! »

Un autre fan a déclaré: « Tu as l’air plus magnifique Yaz avec le look naturel. »

Pendant ce temps, un troisième a déclaré: « Une beauté naturelle. »

Yazmin a pris la décision choc de quitter l’Essex et de s’installer dans une nouvelle vie luxueuse à Dubaï.

Et la star a également quitté la vie de star de télé-réalité et a choisi de suivre une formation d’agent immobilier.

Posant sous le nom de marque de la société, Sycamore Real Estate, Yasmin a sous-titré l’image : « De la réalité à l’immobilier ».

Et elle a également créé un tout nouveau compte Instagram afin de présenter tous ses nouveaux travaux dans le secteur immobilier.

Yazmin a quitté le Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie à Dubaï en travaillant pour Sycamore Real Estate

La star de télé-réalité a montré son style de vie luxueux sur les réseaux sociaux

Yazmin a offert aux fans un aperçu de sa nouvelle vie loin d'Essex