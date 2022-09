La star de Towie terrifiée, Chloe Brockett, dans une ambulance effrayante alors qu’elle a du mal à respirer

La star de TOWIE, Chloe Brockett, a été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle avait du mal à respirer.

La star de télé-réalité, 21 ans, a été terrifiée lorsqu’elle a subi une crise d’asthme qui l’a laissée à bout de souffle.

Instagram

Instagram

Le favori de la télévision a été terrifié après l’incident “effrayant”[/caption]

La favorite de la télévision, Chloé, était incapable de respirer mercredi soir et a été forcée d’appeler une ambulance – disant qu’elle “avait l’impression que ses poumons se fermaient”.

Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo de son numéro d’hôpital et a admis qu’elle avait “peur”.

« L’asthme des gars, c’est tellement effrayant… la nuit dernière, je ne pouvais plus respirer du tout », a-t-elle déclaré.

“J’ai dû appeler une ambulance parce qu’à chaque fois que je me couchais, j’avais l’impression que mes poumons se fermaient.

« J’ai dû dormir assis toute la nuit (mon dos me tue).

“Maintenant, je suis chez les médecins en attendant de voir ce qu’ils vont dire car je commence à avoir un peu peur.”

Après l’incident effrayant, Chloé est rentrée chez elle et a dit aux fans qu’elle “se sentait un peu mieux”.

La star d’Essex a eu des moments difficiles ces derniers temps, Chloé a dit aux fans qu’elle se sentait mal après son retour d’Ibiza la semaine dernière et qu’elle était coincée à l’intérieur.





Dans le dernier épisode de Towie, la beauté brune a fondu en larmes dans des scènes émotionnelles après avoir décidé de se retirer de son entreprise de mode.

En 2021, elle a lancé sa propre marque de vêtements en ligne, Miss Babe, entre le tournage de TOWIE et Celebs Go Dating.

À l’époque, elle nous racontait comment elle était sur le point de devenir millionnaire à l’âge de 21 ans.

Elle sanglotait à ses amis Chloe Meadows et Courtney Green : « Je ne me sens pas au mieux en ce moment, je ne vais pas mentir.

“Même l’autre jour, je prenais un bain de soleil avec Elma et elle me pose des questions sur mes affaires et je ne veux pas en parler, car ça ne se passe plus.”

Courtney a tenté de consoler son compagnon et a admis qu’elle avait déjà été dans le même bateau.

Parlant de l’inspiration derrière sa ligne de vêtements, Chloé nous a précédemment dit que c’était ses courbes de taille 8 et a déclaré: «C’est ce qui a inspiré ma ligne de vêtements. Les vêtements que j’ai confectionnés sont tous flatteurs.

“J’ai eu tellement de filles qui m’ont remercié d’avoir opté pour des tailles plus grandes, disant qu’elles se sentent incroyables dans les robes.

“Vous pouvez toujours porter une robe longue et être sexy – et c’est ce que je voulais prouver.”

La star de télé-réalité Chloé a repris le tournage après avoir été snobée du voyage de The Only Way Is Essex en République dominicaine pour sa 30e série.

Chloé, 21 ans, n’a pas été invitée à rejoindre Amy Childs et James Lock après sa bagarre en boîte de nuit avec Ella Rae Wise en avril.

The Only Way Is Essex est diffusé le dimanche à 21 h sur ITVBe et ITV Hub.