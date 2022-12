La star de Towie s’ouvre sur le travail du nez après trois attaques terrifiantes et une pêche à la traîne “horrible” depuis le début de l’émission

La star de THE Only Way Is Essex, Junaid Ahmed, a parlé de son travail de nez après trois attaques terrifiantes depuis ses débuts dans l’émission.

La star de la télé-réalité s’est récemment envolée pour la Turquie pour se faire opérer du nez – montrant les résultats incroyables en ligne.

TVI

Junaid a déclaré qu’il s’était fait refaire le nez après trois attaques qui l’avaient blessé[/caption]

Éclaboussure

La star de Towie a parlé de la pêche à la traîne “horrible” des fans[/caption]

Junaid, 27 ans, qui est devenu célèbre dans l’émission ITV Be plus tôt cette année, a été vu dans la vidéo sur les réseaux sociaux montrant son nouveau nez.

Il a montré les résultats impressionnants de sa rhinoplastie pour la première fois la semaine dernière, dans une vidéo clinique où il a été vu à l’hôpital.

Maintenant, la personnalité médiatique s’est ouverte sur les raisons de l’opération, affirmant qu’elle était due à trois attaques d’intimidateurs.

Il a dit à Johnny Seifert sur le podcast Secure The Insecure que ce n’était pas « pour des raisons de vanité », mais parce qu’il « devait être réparé ».

“Je n’ai pas eu mon nez pour des raisons de vanité ou quelque chose comme ça”, a déclaré Junaid. « Ne vous méprenez pas, la pêche à la traîne depuis que je suis apparu sur Towie a été horrible.

“La première chose sur laquelle les gens ont sauté, c’est mon nez, ce qui est assez juste. Mais mon nez avait besoin d’être réparé.

“Quand j’étais plus jeune, j’étais horriblement victime d’intimidation à l’école. J’ai été agressé à plusieurs reprises et les brutes m’ont cassé le nez à trois endroits différents.

“Ce n’est pas quelque chose que j’ai juste pensé, parce que j’ai eu beaucoup de commentaires comme, ‘Oh, il vient d’arriver à la télé-réalité, et il se fait prendre le nez’. Loin de l’essentiel.

“Ce sont des années de tourments que j’ai dû traverser, et j’ai des problèmes respiratoires depuis l’âge de 16 ans, quand mon nez a été cassé par les brutes.”

Junaid se souvient des horribles attaques : « Quand j’étais à l’école, mon école me laissait quitter l’école plus tôt que les autres pour que je puisse rentrer à la maison en toute sécurité parce qu’ils s’inquiétaient pour ma sécurité.

« À trois reprises en rentrant de l’école, j’ai été attaqué par un groupe de garçons de mon école et ils m’ont cassé le nez à trois reprises dont je n’avais jamais parlé publiquement auparavant.

« Mais maintenant, il est temps que j’aie une plate-forme. Les gens ont besoin de savoir. Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi.

« Je rentrais chez certains des gardes. J’aurais les yeux noirs. Mon nez saignerait au milieu. Je mentirais et dirais que je suis tombé.

Cela vient après que Junaid a été vu dans la vidéo des médias sociaux montrant son nouveau nez après être passé sous le couteau en Turquie.

Il a souri en parlant de la procédure avec le chirurgien, qui a tracé des lignes sur son visage et l’a emmené au bloc opératoire.

La vidéo a ensuite montré un gros plan du nez de Junaid avant et après, révélant un look légèrement plus petit et retroussé.

La star de Towie pouvait être vue allongée sur la table d’opération alors que des photographies de son nez étaient révélées de près.

Cela vient après que Junaid ait annoncé avoir dépensé plus de 10 000 £ en chirurgie avant le spectacle – mais voulant opter pour un look naturel.

La star a été ouverte sur le fait qu’un certain nombre d’améliorations ont été apportées à son visage, notamment en se faisant refaire les dents en Turquie.

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret, Junaid a maintenant révélé qu’il privilégiait un “look plus naturel” et n’avait aucun projet de chirurgie future.

Instagram/@comfortzonesurgery

Junaid a été vu passer sous le bistouri la semaine dernière[/caption]

Instagram/@comfortzonesurgery

Il a montré les résultats de son opération en ligne[/caption]