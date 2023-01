La star de Towie semble presque méconnaissable alors qu’il montre des dents blanches et du bronzage

Une ANCIENNE star de The Only Way Is Essex a été aperçue très différente dans un selfie de vacances.

Le favori des fans a profité de ses histoires Instagram pour poser pour un selfie, montrant ses dents blanches et son bronzage profond.

Getty

Bobby est devenu célèbre dans l’émission ITVBe[/caption] Instagram

Il a été aperçu très différent sur un vol[/caption]

Bobby Norris a quitté le programme de téléréalité ITVBe en 2021 après avoir participé à 24 séries énormes de l’émission.

La star est devenue célèbre il y a neuf ans après avoir fait ses débuts dans le programme et est devenue l’une des préférées des fans.

Cependant, par rapport à son apparition dans le programme, il a été vu très différent dans un nouveau selfie.

Bobby, 36 ans, a posé pour la caméra alors qu’il s’installait confortablement dans un siège d’avion pour partir en vacances lundi matin.

Il a enfilé un débardeur très décolleté pour le vol, qu’il a accessoirisé avec ses lunettes à monture épaisse.

Bobby a souri largement pour les photos, montrant ses dents blanches brillantes, alors qu’il arborait une barbe impressionnante.

Plus tôt cette année, Bobby a admis qu’il faisait dissoudre les charges sur son visage, le laissant très différent.

Il a expliqué: “Fin d’une époque.. Après des années d’utilisation de produits de comblement pour le visage, j’ai décidé de les faire retirer.

“Désolé d’avance pour les trolls qui ont adoré m’abuser en ligne à cause de mon apparence. Je sais que vous avez eu une journée sur le terrain au fil des ans.

Il a poursuivi: “De Kris Jenner (je l’aime !!) à Ken Doll et tout le reste, je les ai tous pris sur le menton mais n’en doutez pas, ma décision de les dissoudre n’a certainement pas été pour vous plaire. .

“J’ai juste l’impression d’avoir dépassé ce look et je voulais voir à quoi je ressemblais sans eux.

“Donc, pour l’instant, il est temps pour moi d’embrasser Natural Norris.”

Plus tôt cette année, il a été aperçu presque méconnaissable lors d’un vol à destination d’Ibiza avec une nouvelle pilosité faciale.

Bobby a enfilé un débardeur blanc uni alors qu’il faisait la moue pour un selfie, révélant ses nouveaux poils sur ses joues, son menton et ses lèvres.

Il a complété son look avec une paire de lunettes à monture noire alors qu’il posait avec un ami à l’aéroport pour une autre photo.

Cela vient après que Bobby a été aperçu méconnaissable alors qu’il posait pour des clichés lors d’un événement de célébrités à Londres cet été.

Instagram

La star a dévoilé son nouveau look sur Instagram[/caption]