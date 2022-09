La star de Towie s’effondre dans des flots de larmes après avoir perdu sa «maison de rêve» dans une tourmente cruelle

La star de TOWIE, Lydia Bright, a partagé son combat après s’être retrouvée sans domicile et en larmes.

La star de télé-réalité de 31 ans a partagé une publication franche sur les réseaux sociaux à propos de sa chasse à la maison qui l’a laissée vivre à la maison avec maman et papa, Debbie et Dave Bright.

Instagram

Dévastée, Lydia Bright a révélé sa lutte pour le logement[/caption]

Instagram

La star vit avec sa fille Loretta chez ses parents après l’effondrement de sa maison[/caption]

Lydia a posé au lit avec une serviette sur la tête et portait un pyjama assorti avec son adorable fille de deux ans, Loretta.

Les parents de la star pouvaient être vus assis de chaque côté d’elle dans le lit dans les clichés ludiques, et elle a écrit: “Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent… Après dix mois de chasse, de vente de ma toute première propriété et de retour chez mes parents pendant que nous attendu pour échanger.

“Nous étions sur le point de commencer notre prochain chapitre, dans notre ‘maison pour toujours’. Cependant, la semaine dernière, lors des étapes finales, j’ai reçu l’appel redouté, “les vendeurs ne veulent plus vendre”. J’ai beaucoup pleuré.”

Malgré sa situation, Lydia a continué à dire qu’elle était “chanceuse” de vivre avec ses parents, et a ajouté : “J’ai tellement de chance d’avoir la maison de mes parents qui vient aussi avec une garde d’enfants illimitée.

En savoir plus sur Lydia Bright L’HEURE DE LA FÊTE Dani Dyer et Lydia Bright célèbrent et Jac Jossa s’habille en reine ‘tout mon coeur’ James Argent souhaite un joyeux anniversaire à la maman de son ex Lydia Bright

“Loretta est également si heureuse que nous restions un peu plus longtemps car ce mois-ci, nous avons accueilli un beau nouveau bébé dans notre maison. Il semble donc que je doive sortir mes tricots et mes manteaux du stockage, pendant que je réfléchis à ce qui va suivre.

“La recherche de la maison ‘Rose Bright’ continue…”

Les commentaires de Lydia ont été inondés par le soutien des fans et des amis, y compris la co-star de Towie Georgia Kousoulou qui a écrit : “Puis-je emménager avec la garderie svp lol ce qui est censé être sera mon bub !”

Ashley James a également ajouté son soutien en écrivant: “Oh noooon, je suis vraiment désolée ma belle – mais le prochain endroit sera encore meilleur. Et aussi, puis-je emménager dans la maison Bright – ça a l’air tellement amusant ! »





Et la star de Towie, Jess Wright, a ajouté: “Awww, pas de place comme à la maison avec votre famille”, suivi d’une série d’émojis de cœur d’amour.

Lydia était l’un des originaux de Towie, apparaissant dans l’émission 2010, où sa relation avec James ‘Arg’ Argent s’est déroulée à l’écran.

Elle a ensuite joué dans une variété d’autres émissions, notamment The Jump, Celebrity Mastermind et Celebrity Island avec Bear Grylls.

La beauté blonde a accueilli sa petite fille en février 2020.

Confirmant la nouvelle sur Instagram, elle a écrit : « Ma fille chérie est arrivée. Je suis tellement submergé d’amour, elle est absolument parfaite.

La nouvelle maman a partagé une précieuse photo de son nouveau-né attrapant le pouce de sa mère avec le poteau.

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

Lydia partage Loretta avec son ex-petit ami Lee Cronin, et bien qu’elle ne soit plus ensemble, Lee est restée une grande partie de sa grossesse et a assisté à tous ses rendez-vous avec elle.

Lydia a dit un jour à ses followers : “Notre bébé était très prévu et nous sommes tous les deux très excités pour son arrivée. Lee a été à chaque scan.

Instagram

Lydia a accueilli sa petite fille en février 2020[/caption]