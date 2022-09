La star de Towie révèle une nouvelle dévastatrice selon laquelle sa mère lutte contre le cancer du sein

La star de THE Only Way Is Essex, Jordan Brook, a révélé comment sa mère luttait contre le cancer du sein.

Le barbier d’Essex a déclaré avoir appris son diagnostic de choc deux jours après son retour du tournage de l’émission en République dominicaine.

TVI

Jordan Brook dit que le diagnostic de cancer de sa mère a été une «montagne russe»[/caption]

Instagram

Le joueur de 24 ans a déclaré qu’il parlait à sa mère tous les jours[/caption]

Jordan a déclaré à OK ! : “Cela a été un peu des montagnes russes. Ce fut un choc. Elle a traversé beaucoup de choses et sort de l’autre côté.

«Après les biopsies, elle a dû subir une opération, une tumorectomie et des ganglions lymphatiques retirés pour des tests.

“Elle attend également de recevoir un traitement de radiothérapie et de comprimés qui commence cette semaine.”

Jordan, qui est revenu à la série télé-réalité après quatre ans, a déclaré qu’il avait trouvé du réconfort dans la force de sa mère mais qu’il avait eu du mal à maintenir sa positivité habituelle.

Avant les scènes déchirantes diffusées dimanche, il a ajouté: “Elle a été super forte, ma mère, donc c’est rassurant pour moi.

“Je lui parle tous les jours et je m’assure qu’elle va bien et qu’elle s’améliore. Essayer de rester optimiste et heureux tout le temps devient difficile.

Avec son frère Bill vivant à l’autre bout du monde en Australie, Jordan a été réconforté par sa co-star Liam ‘Gatsby’ Blackwell.

Il a déclaré: “Mon frère déménager à l’étranger a été plus difficile que je ne le pensais pour moi – en particulier avec les choses qui se sont passées avec ma mère.

“Avec le hoquet de maman avec sa santé, c’était une époque où j’avais vraiment besoin de mon frère ici, alors Gatsby a rempli ce rôle pour moi pendant que mon frère n’était pas là.”

Jordan a également soutenu Gatsby à travers son chagrin personnel après sa séparation de l’ex-petite amie Danni Imbert avant le tournage en juin.





Il a déclaré: «Lorsqu’un de vos amis traverse une rupture, vous allez faire tout ce dont vous avez besoin pour qu’il se sente mieux et qu’il se sente mieux.

“Il y a des moments avec Liam où il avait vraiment besoin de moi et j’avais vraiment besoin de lui, pour différentes raisons. Vous devez être là l’un pour l’autre.

TOWIE est diffusé le dimanche à 21h sur ITVBe et ITV Hub.

Instagram

Jordan photographié en République dominicaine avec des amis de TOWIE[/caption]