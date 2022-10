La star de Towie révèle que son frère est en pourparlers pour apparaître sur Love Island 2023 après ses débuts dans l’émission ITVBe

La star de TOWIE, Liam Gatsby, a révélé que son frère Eamon était en pourparlers pour apparaître sur Love Island 2023.

Le favori de la télévision, Liam, 34 ans, a déclaré que les patrons de Love Island étaient “très désireux” d’inscrire son frère à la série estivale de la populaire émission de rencontres ITV2.

La Méga Agence

Liam Gatsby de Towie a révélé que son frère était en pourparlers pour Love Island 2023[/caption]

Instagram/@eamon_blackwell

Instagram/@eamon_blackwell

Eamon fera ses débuts à Towie cette série[/caption]

Eamon – qui vit actuellement en Amérique – aurait été approché par les producteurs pour la série de l’année dernière, mais l’a refusée en raison d’engagements professionnels.

Pourtant, l’homme d’affaires, qui réside à New York, est en « pourparlers » avec des producteurs pour troquer les états contre un été d’amour à Majorque.

S’adressant exclusivement à The Sun, Liam a déclaré: «Les producteurs de Love Island sont très impatients de faire participer Eamonn à la prochaine série estivale.

“Ils le voulaient l’année dernière mais là où il vit entre New York et l’Angleterre, il n’a pas pu le faire.

EN SAVOIR PLUS SUR TOWIE ” MAMAN FIÈRE “ Chloe Sims de Towie filme en secret le talent caché de sa fille de 17 ans, Madison fougère émerge Ferne McCann de Towie vue pour la première fois depuis le scandale des notes vocales de Sam Faiers

«Il a été approché pour faire la dernière série de Love Island.

“Ils m’ont d’abord approché car je connais les producteurs de Love Island, et ils souhaitent le faire participer à l’émission l’été prochain.”

Liam a déclaré que son frère s’inscrirait définitivement à l’émission et cherchait à “s’installer”.

“Il le fera – il a dit” bien sûr “, il est un peu un homme à femmes et il cherche à s’installer maintenant et je pense que ce serait bien”, a poursuivi la star d’Essex.





« Et pour avoir une représentation asiatique dans la série – il est à moitié indien comme moi et à moitié irlandais.

“Où il est aussi mon frère, beaucoup de fans aimeront ça.

«Ils sont très désireux de le faire participer à la série 2023. Ils veulent l’inscrire.

Le frère de Liam – qui travaille pour une entreprise de technologie – devrait faire ses débuts à Towie plus tard dans cette série.

Le rappeur Liam a déclaré: “C’était vraiment génial de l’avoir dans la série, il était vraiment d’un grand soutien et ressentait évidemment à quel point je sentais que c’était un ascenseur.

“Cela signifiait beaucoup – j’ai dit” mon frère, le ferais-tu pour moi parce que cela signifierait beaucoup “et il a dit” bien sûr, si tu veux que je le fasse pour toi, je le ferai.

«Mon frère fait une apparition dans la série – il me soutient essentiellement et comment je me sentais seul et tout.

“C’était bien d’avoir mon frère car il est mon meilleur ami dans la vraie vie et il m’a tellement soutenu et m’a dit de ne pas m’inquiéter et que je ne suis pas seul.

“C’était vraiment bien d’avoir un autre membre de la famille dans l’émission. Il connaît tout le casting.

“C’est une scène assez importante et même les producteurs sont assez choqués de voir à quel point il se débrouillait bien et à quel point il était avec moi dans cette scène avec moi et ont dit:” Pourquoi ne l’avons-nous jamais eu dans la série auparavant?

“Il vient aussi pour Noël, je pense que certaines des filles de Towie sont ravies de le rencontrer.”

Liam a récemment laissé les fans en larmes lorsque sa mère Nikki est revenue à Los Angeles lors d’un récent épisode de Towie.

Mais les choses semblent beaucoup plus brillantes pour le talentueux musicien, qui a révélé qu’il en était maintenant aux premiers stades d’une nouvelle romance.

Parlant de son nouvel amour mystérieux, il a déclaré: “Elle est différente de toutes les autres filles avec lesquelles je suis sorti.

En savoir plus sur le soleil VANTASTIQUE Les gens réalisent à peine à quoi ressemble le logo Vans et ils sont époustouflés FROID CONFORT Les acheteurs d’Aldi font l’éloge d’une parure de lit en polaire confortable à 35 £ “idéale” pour l’hiver

“Elle est classe, elle est éduquée, elle est jolie et elle vient juste d’un monde différent et elle n’est pas comme les filles typiques que je recherche habituellement, comme évidemment dans l’Essex, c’est un monde à part.

“De toute évidence, ce n’est que le début, mais nous voyons juste comment ça se passe. Nous sortons ensemble depuis deux mois maintenant.

“Ce n’est pas une fille d’Essex – c’est quelque chose de complètement différent de ce que j’ai vécu auparavant, elle est complètement différente. C’est rafraîchissant.

Instagram/@eamon_blackwell

Instagram

Liam a laissé les fans en larmes lorsque sa mère Nikki est revenue à Los Angeles lors d’un récent épisode[/caption]