La star de Towie révèle l’avenir de l’émission après la fin du spécial de Noël

Une star de TOWIE a révélé l’avenir de la série après la suppression de Christmas Special.

Les fans ont été dévastés lorsqu’ils ont appris que le spécial festif explosif de TOWIE avait été supprimé pour cette année.

TOWIE'S Saffron Lempriere a rassuré les fans que tout ira bien à la première de Strange World

Maintenant, la légende de l’émission Saffron Lempriere a rassuré les fans que Towie SERA de retour l’année prochaine – et le spécial de Noël reviendra en 2023.

S’adressant à The Sun lors de la première de Strange Things où elle a été rejointe par la star hollywoodienne de l’émission Jake Gyllenhaal, Saffron a déclaré: “Pas de spécial Noël cette année, ce qui est dommage.

«Je sais que beaucoup de gens l’attendaient avec impatience et tout le monde aime le regarder. Ne vous inquiétez pas cependant, cela signifie simplement que nous serons de retour avec deux séries très importantes et passionnantes l’année prochaine. C’est le plan.

Il se passe tellement de choses avec le retour de Big Brother aussi, mais TOWIE sera de retour avec deux grands spectacles l’année prochaine.

The Sun a révélé en exclusivité The Only Way Is Essex a supprimé le spécial de Noël de cette année.

Les acteurs de l’émission ITVBe ont été informés qu’ils ne filmeront pas le traditionnel one-off festif, connu sous le nom de The Only Way is Essexmas.

La série a diffusé un spécial de Noël pendant onze des douze dernières années, ne sautant que 2018, et c’est généralement un incontournable du programme festif d’ITVBe.

Un initié de l’émission a déclaré: «Les acteurs ont été bouleversés par la nouvelle car les spéciaux de Noël de Towie sont une sorte de tradition, donc aucun d’entre eux ne s’attendait à ne pas filmer cette fois-ci.





“Ils ont tous été informés que la programmation n’avait pas fonctionné et que le budget était dépensé pour d’autres choses, mais cela les a tous rendus très nerveux quant à l’avenir de la série.

“Ce n’est pas bon signe pour la série en général si les patrons ont décidé qu’il n’était pas financièrement logique de filmer le one-off de célébration.

“Beaucoup d’entre eux comptent sur l’émission spéciale de Noël pour un travail supplémentaire, et aussi parce que cela aide à maintenir leur profil car l’émission régulière n’est plus diffusée aussi fréquemment tout au long de l’année.”

Le Sun a approché un représentant de Towie pour un commentaire.

Safran avait l'air glamour dans son manteau d'hiver bleu lors de la première de Strange World