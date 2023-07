La star de TOWIE, Jordan Brook, a révélé son incroyable transformation corporelle en partageant des photos avant et après.

Donnant à ses abonnés une dose de motivation lundi, Jordan a montré à quel point il avait changé sa vie au cours des deux dernières années.

Instagram

Jordan Brook a transformé son corps au cours des deux dernières années[/caption] Instagram

La star de Towie a déclaré qu’il était gêné par son ancien moi[/caption]

Dans les images précédentes, Jordan a une silhouette plus douce sans définition, tandis que dans le cliché plus récent, il est ciselé et beaucoup plus athlétique.

Il a écrit : « Monday Motivation pour ceux qui en ont besoin.

« J’ai toujours été un peu gêné par les photos de retour, mais aujourd’hui, j’ai pensé, c’est vieux moi, utilisez-le pour la motivation.

« Il y a deux ans, j’ai décidé de changer mon mode de vie et mes mauvaises habitudes, et ce fut la meilleure décision que j’aie jamais prise, à la fois physiquement et mentalement. Parfois, il suffit de se rappeler tout le chemin parcouru.

« Persévère. Continuer. Joyeux lundi. »

Sa petite amie Sophie Kasaei a déclaré: « Incroyable wow bravo travail acharné et détermination juste là. »

James Tindale de Geordie Shore a déclaré: « Méconnaissable sur ces vieilles photos, mon pote, tu l’as brisé, bravo mec. »

Un autre adepte a déclaré: « Wow mon pote, tu l’as brisé, tu as l’air d’une personne complètement différente. Bien joué. »

Instagram

Les fans de Jordan l’ont félicité pour son exploit[/caption]