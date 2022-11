La star de Towie remplace Ella Rae Wise larguée dans une émission de rencontres avec des célébrités après son licenciement

La star de TOWIE, Ella Rae Wise, a été remplacée par une autre télé-réalité préférée de la série.

Ella, 22 ans, dont on parle beaucoup, a été inscrite pour trouver l’amour dans l’émission de rencontres culinaires, mais elle voit en fait Callum Izzard, le beau gosse d’Ibiza Weekender.

La star de Towie, Ella Rae Wise, a été remplacée par une co-star après avoir été exclue de Dinner Date[/caption]

Saffroon prendra la place d’Ella dans la série et elle a déjà commencé le tournage[/caption]

En conséquence, elle a été licenciée par les patrons après avoir découvert qu’elle n’était plus célibataire.

Mais maintenant, Saffron Lempriere, 30 ans, habitué de Towie, prendra la place d’Ella dans la série et elle a déjà commencé le tournage.

Une source a déclaré au Sun : “Les patrons ont été éventrés lorsqu’ils ont dû laisser partir Ella Rae de la série, mais ils ne pouvaient pas lui permettre de filmer après avoir appris qu’elle sortait avec Callum Izzard.

“Ils ont décidé de la remplacer par Saffron et ils sont ravis qu’elle soit partante. Elle a commencé à tourner cette semaine et s’est beaucoup amusée. Elle apportera la base de fans de Towie qu’Ella aurait amenée et est très drôle et dramatique.

Le mois dernier, The Sun a révélé qu’Ella Rae voyait Callum et ils ont confirmé leur romance avec un baiser dans une boîte de nuit.

Le couple s’est rencontré lors du tournage de la nouvelle série MTV The Challenge en Argentine et a formé un “lien fort”.

Un initié a déclaré à l’époque: “Personne ne s’attendait à ce qu’une relation s’épanouisse entre Ella et Callum.”





Ils ont ensuite parlé du sort du dîner d’Ella après qu’elle ait été licenciée, en disant: “Les bookers de l’émission ont été amenés à croire qu’Ella était célibataire lorsqu’elle s’est inscrite au film, donc ils n’étaient pas plus contents quand il est sorti dans la presse que elle voyait Callum.

“Ils l’ont abandonnée immédiatement et l’ont remplacée par un autre visage célèbre. C’est décevant pour eux car Ella est un visage de la chaîne, elle était donc la personne idéale pour l’émission, mais ils ne peuvent pas avoir de célébrités qui ont des rendez-vous et recherchent une romance qui ne sont pas vraiment disponibles – c’est un mauvais look pour le Afficher.”

Cela a été une surprise pour les fans car en août, Ella a déclaré au Sun qu’elle aimait les “snogs effrontés” avec Pete Wicks.

À l’époque, elle sortait avec sa co-star de Towie Jordan Brooks dans la série et a admis que ses baisers secrets avec Pete devaient s’arrêter en conséquence.

Ella et Jordan se sont séparés plus tard, leur rupture se jouant sur Towie, et elle a été vue à un “rendez-vous pote” avec Pete dans l’émission de téléréalité depuis.