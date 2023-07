La star de Towie, Junaid, révèle un « travail normal » loin de l’émission de téléréalité – et ce n’est pas ce à quoi les fans s’attendraient

La star de TOWIE, Junaid Ahmed, a révélé son « travail normal » loin de la téléréalité – et ce n’est pas ce à quoi les fans s’attendraient.

Bien qu’il soit connu de millions de personnes qui regardent l’émission de téléréalité ITVBe, Junaid, 28 ans, mène une carrière quotidienne loin des projecteurs.

La star de Towie, Junaid Ahmed, a révélé son « travail normal » étonnamment[/caption]

Lundi, il a décidé de donner à ses abonnés Instagram un aperçu de sa routine, où il a jailli à quel point il aimait son occupation secrète.

Racontant des diaporamas pour son entreprise, il a déclaré: «Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, je possède ma petite entreprise, JJ Social.

« C’est une entreprise de gestion des médias sociaux et je fais des formations individuelles sur les médias sociaux. Je suis juste en train de passer en revue des trucs de marque, donc si vous cherchez une gestion des médias sociaux pour vous aider avec vos réseaux sociaux ou une formation, envoyez-moi un message.

« Je suis en train de relancer complètement mon entreprise et je suis tellement excité, je fais ça depuis des années maintenant et juste oui, tellement excité de le partager avec vous et j’adore ça. »

Junaid a rejoint TOWIE l’année dernière, mais il n’était certainement pas étranger à la célébrité, ayant déjà participé à l’émission de rencontres de courte durée d’Amazon Prime, Lovestruck High.

Une source a déclaré à l’époque: « TOWIE est ravi d’amener Junaid dans le giron, d’autant plus qu’il entretient des amitiés étroites avec Dani, Yaz et Ella.

« Junaid apportera à coup sûr des vibrations de personnages principaux à la série, ainsi que beaucoup de plaisir et de drame. »

À cette époque, il a parlé de ses aventures secrètes avec des footballeurs célèbres – disant qu’il est triste qu’ils « ne puissent pas sortir ».

La star de télé-réalité a déclaré au Sun : « Quelques footballeurs, quelques personnes de la réalité, mais je n’embrasse pas et ne dis pas.

« Je reçois toujours des footballeurs qui glissent dans mes DM, et je reçois toujours des gars enfermés – je ne suis jamais sorti avec un gay de ma vie. »

Junaid possède sa propre petite entreprise, JJ Social, et a montré aux fans un diaporama[/caption] Junaid Ahmed/Instagram

Junaid a déclaré à quel point il aimait son travail secret[/caption]