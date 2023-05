La star de Towie, Junaid, est partie secouée après avoir été sauvagement maltraitée pendant une soirée à Londres

La star de TOWIE, Junaid Ahmed, a courageusement parlé de son horrible calvaire lors d’une soirée à Londres.

La star de télé-réalité de 27 ans a révélé qu’il avait fait l’objet d’abus homophobes cruels de la part d’un groupe d’hommes dans la quarantaine, alors qu’il était sorti avec sa co-star Dani Imbert.

Éclaboussure

Junaid Ahmed de Towie a été terrifié après avoir été maltraité dans un bar de Londres[/caption] TVI

Junaid a rejoint l’émission l’année dernière et s’est fait un nom en affrontant Amber Turner[/caption]

L’incident terrifiant se serait produit vendredi dernier au May Fair Bar, dans le centre de Londres.

Et Junaid, qui a rejoint le casting l’année dernière, a rappelé qu’il avait été scandaleusement qualifié de « gay c ** t », simplement en raison de sa sexualité.

La star bien entretenue a expliqué que le groupe d’hommes s’était approché de sa table après l’avoir reconnu, lui et Dani, à la suite de leurs apparitions dans The Only Way Is Essex.

Mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre lorsque l’un des hommes a crié : « Non, je ne le veux pas sur ma table… Je ne le veux pas près de moi. »

Junaid, qui est également un influenceur, a déclaré à Mail Online : « Il me criait des injures homophobes et je me disais : ‘Oh mon Dieu, c’est vraiment fou… en plein May Fair Bar, je suis mortifié et embarrassé’. ”

Il a ajouté: « Il me crie tous ces abus, puis ses amis s’impliquent tous en me lançant les abus les plus homophobes. »

Visiblement bouleversé, il a ajouté : « Je n’arrivais pas à croire que nous étions dans un lieu public et qu’ils faisaient ça. Je n’ai littéralement jamais eu l’impression que je voulais que le sol m’avale davantage.

Dans une démonstration de défi, Junaid a affirmé qu’il était déterminé à ne pas laisser son expérience l’empêcher de profiter de futures soirées à Londres, bien qu’il n’ait pas signalé l’incident à la police.

Mais le meilleur ami de Harry Derbidge n’avait que des éloges pour la façon dont le personnel du bar exclusif a géré la situation.

Il a poursuivi: « Honnêtement, je suis juste choqué parce que je n’ai jamais eu ça. Depuis que je suis aux yeux du public, je n’ai jamais vraiment eu quelque chose comme ça.

Junaid a poursuivi en expliquant: « De toute évidence, nous recevons des trolls sur les réseaux sociaux, ce qui est tellement normal, mais je n’ai jamais, jamais eu ce genre d’abus face à face avec des gens. »

Il a ajouté: « Je ne penserais jamais à des trucs comme ça. Alors que comme un groupe d’hommes adultes dans la quarantaine étant homophobes. Sérieusement? »

TVI

La star expressive a déclaré qu’il n’avait jamais rien vécu de tel que son calvaire auparavant avec Dani Imbert[/caption] Getty

La star de télé-réalité se faisait déjà un nom en assistant aux Asian Awards en 2018[/caption]