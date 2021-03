La star de la télé-réalité Joey Turner a affirmé qu’il avait été agressé à la pointe d’un couteau et menacé avec une machette.

La seule façon est Essex star Joey, 19 ans, allègue qu’un homme sur une moto « est entré en lui », lui a montré un « couteau » avant de le menacer avec une « machette ».

Joey a écrit dans un article sur Instagram Stories ce week-end: « Je viens de me faire agresser à Finsbury Park, bon samedi »

Il a poursuivi: « Je vais bien merci à tous. Les choses peuvent être remplacées mais ce n’était qu’une expérience grossière: /

« il est entré en moi sur son vélo et a ensuite commencé à me menacer en me montrant un couteau dans sa poche et en disant qu’il avait une machette: / ».







La star de TOWIE dit avoir reçu des messages de soutien de ses fans et de ses proches et les a remerciés dans un autre message.

Joey a écrit sur un selfie: « Merci à tous pour vos messages, je ne suis pas en train de passer en revue / vérifier les DM pour le moment car j’ai de l’anxiété et je ne veux pas être sur mon téléphone, merci à tous [i love you] ».

The Mirror a contacté des représentants de Joey Turner pour obtenir des commentaires sur cette histoire.







Joey a rejoint TOWIE pour la première fois en 2019 avec les autres membres de la distribution Chloe Brockett, Ella Wise et Harry Lee.

Il continue d’apparaître sur la série, qui est récemment revenue sur nos écrans sur ITV Be pour sa 28e série.

La série a été critiquée pour des scènes filmées dans des bars et des restaurants malgré le verrouillage national du pays, 64 téléspectateurs se plaignant auprès du régulateur de la radiodiffusion Ofcom.







Un porte-parole d’ITV a déclaré: «La série 28 de The Only Way is Essex sera filmée par Lime Pictures suivant les protocoles COVID-19 stricts, garantissant que les acteurs et l’équipe sont en sécurité tout au long.

« La série vous apportera toujours la vraie vie et les histoires des acteurs, mais pour assurer la sécurité de tout le monde, TOWIE a dû créer son propre petit monde dans lequel filmer. »







Ils ont ajouté: « Donc, bien que vous puissiez voir des acteurs dans des pubs et des restaurants, ne vous inquiétez pas car ils ont ouvert juste pour le spectacle et ont pris de nombreuses mesures supplémentaires, alors Lime Pictures et ITV peuvent toujours vous apporter le TOWIE. aimer en toute sécurité. «

* The Only Way Is Essex continue les mercredis et dimanches sur ITV Be.

