La star de TOWIE, James Lock, a déclaré qu’il « ne quitterait jamais » l’émission de téléréalité quelques semaines seulement avant que sa sortie de choc ne soit révélée.

Le morceau de téléréalité s’est retiré du tournage d’un élément clé de la nouvelle série, après s’être inscrit à une émission de téléréalité américaine.

La star de Towie, James, filmera The Challenge USA après avoir rencontré un succès auprès des patrons de la version britannique plus tôt cette année[/caption] James Lock

James avait précédemment déclaré qu’il ne quitterait « jamais » la série[/caption]

Il participera à la série MTV The Challenge USA après avoir fait ses preuves auprès des patrons de la version britannique plus tôt cette année.

S’adressant au Sun le mois dernier, lors du lancement de sa gamme de fitness, Levo, l’homme de 36 ans a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter Towie.

En fait, il a dit qu’il resterait dans la série dans un avenir prévisible, car c’était quelque chose qu’il aimait faire et qu’il n’y avait plus « drame ».

James a déclaré que les téléspectateurs l’avaient « vu mûrir » sur Towie au fil des ans, et que l’émission avait fait de lui ce qu’il est aujourd’hui.

Mais il semble que l’émission de télé-réalité américaine ait attiré son attention, l’amenant à manquer le tournage du voyage du casting à Chypre.

James rejoindra cependant la série dans l’Essex plus tard dans la course.

Une source a déclaré: « Les patrons étaient vraiment dégoûtés, James ne se joindrait pas au voyage car il fait tellement partie intégrante de la distribution, mais James ne pensait pas qu’il pouvait refuser cette opportunité.

« The Challenge est un énorme spectacle à l’échelle mondiale, et la version américaine de la franchise est la plus importante.

« Il est vraiment ravi qu’on lui demande de le faire, mais il ne tournerait jamais complètement le dos à Towie car c’est le spectacle qui l’a fait et il n’oublie pas d’où il vient. »

James a rejoint The Only Way Is Essex en 2013 pour sa huitième série.

L’émission ITVBe n’est pas la seule émission de téléréalité à laquelle le beau gosse a participé.

Il est également apparu sur Celebs Go Dating, Celebrity Ex On The Beach, Celebrity Dinner Date, Eating With My Ex et Celebability.

Cette année, il est apparu sur The Challenge UK.

Et il n’est pas le seul acteur à s’être retiré de son voyage à Chypre.

Alors que le reste du gang a sauté dans un avion, Amber Turner est actuellement à Dubaï et ne les rejoindra pas pour le tournage.

Amber et son ex Dan Edgar se sont séparés le mois dernier.

Une source a déclaré au Sun : « Amber a clairement indiqué qu’elle n’allait pas faire le voyage à l’étranger si Dan était là. Elle pense qu’il est trop tôt après leur rupture pour devoir prendre l’avion avec lui et le reste de la distribution pour filmer sur place.

« C’est une chose de filmer chez elle dans l’Essex où elle peut l’éviter, mais lors de ces voyages, il n’y a pas d’échappatoire. »

La source a continué d’ajouter que la beauté de 29 ans pourrait « changer d’avis », mais que « seul le temps nous le dira ».

Ils ont dit : « Dans l’état actuel des choses, elle n’ira pas. Amber était hésitante quant à l’opportunité de revenir à Towie cette série, mais c’est un travail qu’elle aime et elle ne voulait pas que ce qui s’est passé entre elle et Dan gâche cela pour elle.

James a rejoint Towie en 2013 pour sa huitième série[/caption]