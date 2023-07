La star de Towie, Harry Debridge, sort secrètement avec un homme mystérieux après sa séparation d’avec Junaid Ahmed

TOWIE’S Harry Derbidge a laissé entendre qu’il s’est trouvé un nouvel homme après sa séparation de Junaid Ahmed.

La star de la télévision a partagé une photo de lui tenant la jambe de l’homme mystérieux sous une table avec un emoji en forme de cœur d’amour.

Harry, 29 ans, a eu une courte romance avec son ami Junaid en avril avant que le couple ne décide qu’il valait mieux être amis.

Avant Junaid, il était également fiancé à son petit ami Dean Rowland avant leur séparation en octobre.

Il a récemment été annoncé qu’il rejoindrait le casting de Celebrity SAS Who Dares Wins – aux côtés de son ex Bobby Norris.

L’émission de Channel 4 est filmée en Nouvelle-Zélande ce mois-ci et les candidats repousseront leurs limites pour voir s’ils ont ce qu’il faut.

Il a été annoncé qu’Harry rejoindrait l’émission dans le but de faire face à ses peurs et de « prouver aux gens qu’ils avaient tort ».

Un initié a déclaré à MailOnline : « Harry est déterminé à prouver que les gens ont tort.

« Il aime évidemment sa vie glamour, mais cela ne veut pas dire qu’il ne fera pas tout ce qu’il peut pour aller jusqu’au bout de la série. »

Plus tôt ce mois-ci, Bobby a relancé sa querelle amère avec Harry, l’accusant de « gaslighting » et de « réécriture de l’histoire ».

L’ancien couple a été pris dans une brouille sur Towie en 2021 – peu de temps avant que Bobby, 36 ans, ne démissionne définitivement – ​​après leur rupture désordonnée sept ans auparavant.

« Harry était revenu et avait essentiellement essayé de réécrire l’histoire… et c’est le truc sur Towie, vous ne pouvez pas dire que vous filmez une émission de télévision et vous ne pouvez pas reconnaître la caméra.

« Pourquoi c’était si difficile, c’est que j’ai revécu quelque chose qui, sept ans auparavant, avait été un énorme scénario de la série et avait été dans la presse. »

Il a poursuivi: « Quand vous avez été trompé, même lorsque vous êtes au-dessus de cette relation, ce genre de choses reste un peu avec vous.

« Mais quand quelqu’un vous dit que cela ne s’est pas produit, et que vous avez dû pleurer et vous reconstruire parce que vous avez été si mal fait et que quelqu’un dit que cela ne s’est pas produit, c’est un vrai coup de pied dans les placages. »

La relation du couple a pris fin émotionnellement lorsque Harry a admis avoir couché avec un ex.

