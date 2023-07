La star de Towie, Frankie Essex, révèle que son état de santé invalidant l’empêche de s’occuper des enfants et la laisse pleurer

La star de TOWIE, Frankie Essex, a révélé son état de santé invalidant, qui l’a empêchée de s’occuper correctement de ses jumeaux.

Frankie, 35 ans, souffre de « douleurs intenses » qui l’ont laissée en larmes.

La star de Towie, Frankie Essex, a révélé que son état de santé invalidant signifie qu’elle ne peut pas s’occuper correctement de ses jumeaux[/caption] Getty

La star a mal au dos et cela l’a laissée en larmes[/caption]

La star de télé-réalité, qui a accueilli ses jumeaux Logan et Luella l’année dernière, s’est ouverte sur les douleurs intenses au dos qu’elle ressent.

Dans une mise à jour honnête, la star blonde a révélé : « La nuit dernière a été la première nuit où je n’ai pas pleuré.

« J’ai tellement surmonté la douleur, et c’est affreux de ne pas pouvoir m’occuper correctement des bébés. »

Frankie a continué à écrire dans son OK! colonne : « Mais je commence à me sentir un peu mieux, mais j’ai une hernie discale et il va falloir environ six semaines pour récupérer. »

Frankie n’a pas eu la vie facile ces derniers temps, et le mois dernier, elle a envoyé d’urgence sa petite fille à l’hôpital après avoir « trouvé une grosseur ».

La star, qui partage ses jumeaux avec son partenaire Luke Love, a commencé à paniquer lorsqu’elle a découvert l’anomalie.

Frankie a expliqué qu’elle avait fait vérifier la zone «molle» et «ressuscitée» par un médecin généraliste, et qu’elle avait ensuite recommandé une échographie.

Mais après s’être rendu dans un hôpital privé pour le scanner, une explication simple a été donnée par des experts.

Elle a écrit dans son OK! colonne: «Ce qu’ils ont dit, c’est que c’est là que se trouve le point faible, son crâne a fusionné et cela a juste créé une petite bosse et ça pourrait aller, ça pourrait ne pas, mais il y a une confirmation à 100% qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter.

« Quand je suis sorti de là et que je suis arrivé à la voiture, j’ai éclaté en sanglots, je pense que c’était toute l’accumulation émotionnelle de la nuit avant de m’inquiéter, évidemment, vous commencez juste à penser au pire des cas. »

En octobre, Frankie a révélé que son bébé, Logan, avait été transporté d’urgence à l’hôpital avec une infection à la jambe.

L’influenceuse a déclaré que son fils alors âgé de quatre mois avait été emmené à A&E.

Frankie écrivait à l’époque : « Notre petite Logan. Hier soir, nous nous sommes retrouvés chez un bébé qui a une infection à la jambe.

« Ça va bien, son papa ne l’a pas quitté de la nuit pour que maman puisse ramener notre petite fille à la maison [to] obtenir les bouteilles [and] couvertures.

Frankie avec son partenaire Luke et leurs adorables jumeaux Logan et Luella[/caption]