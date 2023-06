La favorite de TOWIE, Ella Rae Wise, a fait allusion à une énorme querelle sur la série de télé-réalité alors qu’elle se qualifiait de «courageuse» pour ne pas avoir abandonné le tournage.

La beauté blonde, 22 ans, est actuellement à Chypre pour filmer des scènes de l’émission à succès ITVBe.

Ella Rae Wise a révélé qu’elle était sur le point de quitter TOWIE[/caption] TVI

Ella, 22 ans, a déclaré aux fans qu’elle se sentait « courageuse » de tenir le coup[/caption] Instagram

La star tourne actuellement la série ITVBe à Chypre[/caption]

Un fan de TOWIE n’a pas tardé à s’enregistrer avec la star – qui a été au cœur d’une querelle amère avec des co-stars dont Junaid Ahmed.

Ils ont demandé à Ella sur sa page Instagram : « Comment ça va à Chypre ? »

Elle a renversé les fèves en écrivant: «C’est difficile mais je suis très courageuse.

« Pour être honnête, je me suis choqué de ne pas rentrer chez moi », avant d’ajouter trois icônes Emoji au visage riant.

Ella a poursuivi: « Il y a eu quelques moments, mais j’ai réussi et filmé des scènes incroyables avec des émotions sincères », avec un Emoji aux yeux larmoyants pour terminer son message.

Plus tôt dans la semaine, Ella avait l’air sensationnelle dans une publication Instagram grésillante alors qu’elle taquinait le drame à venir.

Dans sa légende, elle a semblé faire une fouille et a écrit : « @towie prend Chypre. Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont envoyé des messages en pensant que je ne reviendrais pas, mais personne ne pourra jamais ternir mon éclat. Je brillerai encore plus et je leur brûlerai les yeux.

Plus tôt ce mois-ci, les anciens meilleurs amis Junaid Ahmed, 28 ans, et Ella se sont mystérieusement désabonnés sur Instagram.

Alors que Dani Imbert, 25 ans, suit toujours le compte du coiffeur, The Sun a appris qu’elle s’était rangée du côté de Junaid et avait évité d’aimer et de commenter ses publications.

Une source a déclaré: « Ils reprennent le tournage dans quelques semaines, mais Junaid et Ella se sont déjà désabonnés sur Instagram.

« Lui et Dani ne lui parlent plus. Dani n’a récemment interagi avec aucun des messages d’Ella, vous l’avez peut-être remarqué.

« Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

Ella a dit qu’elle s’était « choquée de ne pas rentrer chez elle »[/caption] Goff

On pense qu’Ella est au milieu d’une querelle avec Junaid et Dani[/caption] TVI

Ella a été un personnage controversé de la série ITVBe[/caption]