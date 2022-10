La star de Towie dit qu’un travail de seins à moitié prix l’a laissée sans sensation dans ses seins

La star de TOWIE, Ella Rae Wise, a révélé qu’un travail de seins à moitié prix l’avait laissée sans sensation dans ses seins.

Le joueur de 22 ans, qui a rejoint l’émission ITVBe en 2019, est passé sous le couteau l’année dernière.

Getty

La star de Towie, Ella Rae Wise, a déclaré que son travail de seins à moitié prix l’avait laissée sans sensation dans ses seins[/caption]

Instagram/@ellaraewisex

Ella Rae adore exhiber sa nouvelle poitrine dans des photos Instagram grésillantes[/caption]

Instagram/@ellaraewisex

Ella photographiée avant son travail de boob en 2021[/caption]

En janvier 2021, Ella Rae a annoncé aux fans qu’elle allait modifier la taille de sa poitrine après avoir admis qu’elle assistait à une consultation sur les seins à Harley Street à Londres.

Des semaines plus tard, elle a révélé qu’elle avait franchi le pas et s’était fait refaire les seins.

S’adressant exclusivement à The Sun, Ella Rae a expliqué qu’elle avait réussi à obtenir une réduction de 50% pour l’opération – qui s’élevait à 3 600 £ – parce qu’elle avait aidé le chirurgien et lui avait obtenu une couverture.

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle avait perdu une certaine sensation dans ses seins après l’opération.

En savoir plus sur Towie ” MAMAN FIÈRE “ Chloe Sims de Towie filme en secret le talent caché de sa fille de 17 ans, Madison LIGNE DE FUITE Fran Parman de Towie attaque Ferne McCann en la qualifiant de “vile et dégoûtante”

“Je l’ai fait, c’est tout à fait normal de perdre un peu de sensation, mais ça devrait revenir d’ici un an et un peu”, nous a dit Ella Rae.

“Mon [sensation] est revenu un peu, mais pas vraiment autant, mais pour être juste, cela ne me dérange pas vraiment de ne pas avoir de sensation dans mes seins parce que quand je dois le faire, je pourrais frôler n’importe quoi et ça pourrait me rendre malade, mais maintenant je ne le sens plus, donc je ne me sens plus malade.

Heureusement, la belle n’a pas peur de perdre la sensation dans ses seins, mais a avoué qu’elle pourrait avoir une opinion différente dans quelques années.

“Peut-être que quand j’aurai un enfant, je pourrais me sentir différente”, a déclaré Ella Rae.





« Je suis peut-être un peu bouleversée de ne pas ressentir de lien avec mon bébé.

“J’espère que d’ici là ça reviendra et si ce n’est pas le cas, je n’allaiterai pas – je me contenterai d’allaiter au biberon.”

En avril, la star d’ITV a admis la vraie raison pour laquelle elle est passée sous le bistouri.

Elle a dit OK!: “C’était plus une question de confiance.

“J’ai l’impression que si j’avais mes sous-vêtements ou si j’avais un soutien-gorge… Comme si aucun soutien-gorge ne m’avait jamais ajusté, il irait toujours vers l’avant.

« Si jamais je partais en vacances et que je mettais mon soutien-gorge, je me sentirais toujours jeune. Je sais que c’est plus “in” d’avoir une poitrine plutôt plate, mais je me sens comme une femme.

En savoir plus sur le soleil ENFANT SAUVAGE Je “déscolarise” mes enfants en vivant dans une camionnette – les gens jugent mais ils ont tort FIN DE NUIT Les conducteurs avertis que garer leur voiture la nuit pourrait entraîner de lourdes amendes

La fusée de poche a rejoint Towie en 2019 aux côtés de Chloe Brockett et Joey Turner.

Ella Rae joue dans la 30e série actuelle – et sa romance avec la co-star Pete Wicks semble se réchauffer.

TVI

Ella Rae est sur nos écrans depuis 2019[/caption]