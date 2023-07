La star de Towie Demi Sims suscite des rumeurs de retour alors qu’elle revenait de Los Angeles

La beauté TOWIE Demi Sims a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle reviendrait dans la série alors que des avions revenaient de Los Angeles.

La star de télé-réalité, 26 ans, est revenue au Royaume-Uni après avoir quitté Los Angeles avec ses sœurs.

Demi a été photographiée à Londres ce week-end alors qu’elle assistait à un événement Pride et au défilé annuel.

Sur une photo, elle était magnifique alors qu’elle montrait sa petite silhouette dans un corset noir.

Elle portait un jean baggy et un crop top Los Angeles alors qu’elle sortait pour les festivités.

Demi a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle pourrait retourner à The Only Way Is Essex.

Elle s’était envolée aux États-Unis avant la prochaine émission de téléréalité de leur famille, qui devrait bientôt être diffusée sur OnlyFans.

La série, avec un titre provisoire de House of Sims, est en pré-production et prévue pour plus tard cette année.

Demi avait révélé qu’elle faisait ses adieux à TOWIE après quatre ans l’année dernière.

Partageant un message émouvant, elle a remercié ses fans pour leur soutien au fil des ans lors de son expérience télévisée « remarquable ».

« Salut tout le monde », a-t-elle écrit sur un fond blanc. « Je voudrais confirmer officiellement les rumeurs et la presse récente est vraie.

« Moi-même, Chloé et Frankie nous sommes réunis pour démissionner et quitter nos rôles dans The Only Way Is Essex avant le début de la production de cette série actuelle.

« Je voudrais dire un grand merci à nos fidèles fans pour tout le soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Vous avez rendu l’expérience vraiment remarquable et nous ne vous remercierons jamais assez d’avoir participé à ce voyage.

Demi a poursuivi en taquinant qu’elle tournait déjà son attention vers une nouvelle carrière, alors qu’elle faisait allusion à « des nouvelles à venir ».

« Restez à l’écoute car nous avons hâte de partager notre prochain chapitre avec vous tous, les nouvelles tomberont bientôt », a-t-elle conclu. « Beaucoup d’amour, Demi Sims. »

