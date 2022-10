La star de Towie Demi Sims révèle un énorme nouveau tatouage dans le dos

La star de TOWIE, Demi Sims, a fait une grande déclaration avec un énorme nouveau tatouage sur le dos.

La star de télé-réalité est devenue seins nus pour donner à ses 580 000 fans d’Instagram un bon aperçu de ses œuvres extravagantes.

Instagram

Demi Sims a dévoilé son nouveau tatouage accrocheur[/caption]

Instagram

Demi était ravie de sa nouvelle encre[/caption]

La conception à multiples facettes commence par “Je veux les parties de toi que tu refuses de donner” écrites sur la nuque.

En dessous se trouve « Amor » en majuscules suivi dans une police plus petite de : « Montrez-moi les parties les plus endommagées de votre âme et je vous montrerai comment elle brille encore comme de l’or.

À l’intérieur d’un cadre carré, deux femmes s’embrassent, avec “l’amour aujourd’hui” écrit sur la gauche et “l’amour demain” sur la droite.

Sous la boîte se trouvent les mots : “VOTRE CŒUR EST EN SÉCURITÉ ICI”.

Demi a sous-titré ses photos : “Merci d’avoir fait de mon design une réalité @sophiewilde_ la meilleure tatoueuse, je n’irais pas ailleurs .”

Laura Anderson de Love Island a déclaré: “Bébé irréel .”

Alors que la sœur de Demi, Chloé, a répondu avec des émojis aux yeux de cœur d’amour.

La nouvelle œuvre d’art se trouve au-dessus de deux grands tigres à la base du dos de Demi.

Plus tôt cette année, Demi a rappelé d’autres aspects de son apparence, à savoir ses lèvres charnues.

Dans une interview exclusive avec The Sun, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle était ravie des résultats de sa petite moue et a admis que la dissolution de ses charges était la “meilleure chose qu’elle ait jamais faite”.

Instagram

La nouvelle encre de Demi a fait fureur auprès des fans[/caption]