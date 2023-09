La star de Towie, Danielle Armstrong, se déshabille et montre son « vrai corps » neuf semaines après l’accouchement.

La favorite de TOWIE, Danielle Armstrong, s’est déshabillée pour montrer aux fans son « vrai » corps après bébé.

La star de 35 ans a déclaré que cela faisait neuf semaines depuis qu’elle avait donné naissance à sa deuxième fille, Una, par césarienne.

Danielle a partagé une vidéo positive sur son corps sur Instagram et a déclaré qu’elle voulait être honnête avec les fans au sujet de son poids et de sa forme.

Elle a déclaré : « Hé les gars, voici moi neuf semaines après avoir donné naissance à ma petite fille Luna.

«Je documente mon parcours de perte de poids de bébé parce que je pense qu’il est bon de voir à quoi ressemble un corps féminin normal après la grossesse.

« Je n’ai encore fait aucun exercice. C’est juste moi ces trois dernières semaines.

« Je pense qu’il est très important de documenter votre voyage, de ne pas vous laisser fixer par les chiffres sur la balance, car ils ne reflètent pas vraiment la réalité des femmes, nous retenons l’eau et il y a des hormones. »

En juillet, Danielle, qui a joué dans l’émission ITVBe entre 2013 et 2016, a partagé une photo d’elle, de son mari Tom Edney et de leur fille peu de temps après l’avoir accueillie au monde sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision, qui est déjà maman de sa fille Orla, a déclaré à ses 1,3 million de followers : « Orla a réalisé son souhait…. C’EST UNE FILLE. »

Des semaines avant que Danielle ne riposte aux fans qui lui avaient fait honte dans un selfie sans maquillage.

La star de télé-réalité a critiqué ceux qui l’accusaient de se faire remplir les lèvres pendant sa grossesse.

Dans le message, elle a écrit : « En me réveillant le dernier jour de nos vacances en famille, je voulais partager ce selfie avec vous tous pour montrer à quoi ressemble vraiment ma peau sans le filtre de maquillage et d’histoire insta.

« Pendant la grossesse, ma peau change énormément mais surtout au soleil.

« Je porte du facteur 50 et je porte un chapeau autant que je peux mais j’ai quand même quelques taches de pigmentation et j’ai toujours eu des taches de rousseur au soleil, ce que j’aime vraiment…

« Mes lèvres sont enflées et NON, je n’ai pas eu de produit de comblement pour les lèvres pendant ma grossesse, ce qu’on me demande souvent dans mon DM. »

Instagram

La personnalité d’ITVBe a fait sa douce révélation sur Instagram[/caption]