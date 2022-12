La star de Towie, Dani Imbert, montre un lifting des fesses brésilien après s’être envolé pour la Turquie pour une opération secrète

La star de TOWIE, Dani Imbert, a donné aux fans un aperçu de son lifting des fesses brésilien.

La star d’Essex, 23 ans, a révélé qu’elle s’était envolée pour la Turquie la semaine dernière pour la chirurgie esthétique.

Dani Imbert de Towie s'est envolé pour la Turquie pour un lifting des fesses brésilien

Dani a admis qu’elle avait passé des années à se demander si elle devait faire la procédure, disant qu’elle n’était pas satisfaite de l’apparence de ses fesses.

Dani a déclaré aux fans: “J’avais une lèvre et un bbl 360. Il s’agit de ma toute première intervention chirurgicale, mais c’est quelque chose auquel j’ai pensé pendant tant d’années et après beaucoup de réflexion, j’ai finalement réussi.

Elle a posté une photo de l’aéroport et a écrit : « J’ai été très calme depuis mon opération et j’ai eu plein de DM. Je vais bien! J’avais juste besoin de quelques jours sans mon téléphone pour me concentrer sur mon amélioration. Les résultats seront bientôt affichés. C’est bon d’être de retour à la maison.

À son retour dans l’Essex, Dani a partagé son parcours de remontée des fesses avec les fans, y compris des photos d’avant et d’après l’opération.

La star de télé-réalité a montré les résultats sous différents angles en révélant que la graisse de la procédure avait été prélevée sur son «dos, son ventre» et un «petit peu» sur ses cuisses.

“Je n’en suis qu’à six jours de convalescence et j’ai encore un long chemin à parcourir”, a-t-elle écrit.

“Le parcours de chacun est différent, mais je ne dirais pas que c’est douloureux, mais plutôt inconfortable.

“Le fait de ne pas pouvoir m’asseoir est probablement ce qui me frustre le plus, mon corps est actuellement très enflé mais j’ai hâte de voir les résultats finaux dans quelques mois.”

Elle a poursuivi : « Toute la graisse est la mienne, j’ai dû prendre du poids avant aussi, c’est tout à fait normal.

“Si vous n’avez pas assez de graisse, il existe d’autres options comme les implants fessiers, mais je voulais être plus naturel, alors j’ai essayé de gagner autant que possible pour poursuivre la procédure.”

Dani a expliqué qu’elle voulait “plus de volume” dans ses hanches et ses fesses, admettant qu’elle avait essayé des méthodes naturelles comme aller au gymnase, mais qu’elle n’avait pas réussi à obtenir le résultat souhaité.

Lorsqu’un fan lui a demandé pourquoi elle voulait faire un lifting des fesses, elle a révélé : « Je voulais juste plus de volume dans mes hanches et mes fesses.

“J’ai essayé toute la scène du gymnase et j’aurais aimé que cela fonctionne pour moi, mais je ne gagnais tout simplement pas dans les domaines que je voulais.

“Mais maintenant que j’ai la forme que je voulais, je suis heureux de la maintenir aussi au gymnase.

“Toute ma famille est naturellement mince, je mange beaucoup, je ne pourrais jamais prendre de poids.”

La star est revenue de Turquie plus tôt cette semaine et a vécu un vol de retour très différent de celui auquel elle est habituée.

Elle a déclaré: «J’avais trois sièges que j’étendais sur le devant.

« C’était probablement la partie qui m’inquiétait le plus mais ce n’est vraiment pas mal du tout, le temps passe vite.

«Je me déplaçais aussi et m’asseyais sur mon oreiller bbl, ce qui est bien aussi.

“Cela signifie simplement que vous mettez tout votre poids sur vos cuisses au lieu de vos fesses.”

La star a admis qu’elle avait été trollée depuis qu’elle avait révélé son opération sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’un suiveur lui a demandé si elle s’était fait refaire les seins, Dani a riposté et a déclaré: “Non et je veux juste que ce soit clair pour toutes les Karen dans mes commentaires DM et TikTok en me suppliant d'”arrêter avec toute la chirurgie” – ceci était ma toute première intervention chirurgicale.

Le favori de la télévision a exclu toute autre intervention chirurgicale lorsqu’il a été interrogé par un fan.

Elle a confirmé: “Plus d’opérations chirurgicales pour moi, je suis complètement heureuse maintenant.”

La semaine dernière, sa co-star Junaid Ahmed a montré un gros plan de son travail de nez avant et après, révélant un look légèrement plus petit et retroussé.

La star de Towie pouvait être vue allongée sur la table d’opération alors que des photographies de son nez étaient révélées de près.

Cela vient après que Junaid ait annoncé avoir dépensé plus de 10 000 £ en chirurgie avant le spectacle – mais voulant opter pour un look naturel.

La star a été ouverte sur le fait qu’un certain nombre d’améliorations ont été apportées à son visage, notamment en se faisant refaire les dents en Turquie.

Bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret, Junaid a maintenant révélé qu’il privilégiait un “look plus naturel” et n’avait aucun projet de chirurgie future.

Dani a défendu son choix de se faire soulever les fesses après que des trolls l'aient claquée