La star de Towie confirme qu’elle a retrouvé son célèbre ex après des retrouvailles explosives

La star de EX TOWIE Demi Sims a confirmé qu’elle sortait à nouveau avec son ex Megan Barton Hanson deux ans après sa séparation.

Cela vient après que The Sun a révélé que le couple sexy était de retour ensemble après avoir été aperçu en train de se bécoter la semaine dernière.

Demi Sims a retrouvé l’amour après des années de célibat[/caption] Instagram

Elle a retrouvé Megan Barton Hanson[/caption]

Demi, 25 ans, s’est entretenue avec Scott McGlynn lors de son Celebrity Skin Talk Show et a confirmé que Megan, 28 ans, était sa “principale priorité”.

Elle a également révélé qu’elle avait “bourdonné” d’avoir la star de Love Island de retour dans sa vie.

Demi, qui a quitté Towie l’année dernière pour jouer dans le film de sa propre émission de téléréalité à Los Angeles, avait l’air si heureuse lorsqu’elle a dit à Scott : “Alors moi et Meg, évidemment nous nous voyions il y a quelques années.

«Mais nous travaillions sur une émission et nous étions pressés. Ce n’était pas comme ça qu’on s’y prendrait normalement dans une relation.

“Et puis ça s’est terminé, et nous avons toujours eu cette connexion, qu’elle soit amicale ou un peu plus, même si c’était amical, nous avions des appels téléphoniques, nous disparaissions et ensuite nous nous parlions.”

Demi a poursuivi: “Puis je suis revenue en Angleterre et je faisais une séance photo avec elle avec OnlyFans, et elle se tient là dans sa lingerie, et je me dis” omg qu’est-ce qui se passe “. J’essaie de la jouer cool en enfilant ma lingerie.

“C’est dur quand deux ex se tiennent là dans notre lingerie.

«Nous nous sommes tous les deux souri et je pouvais le sentir, je pouvais le dire.

«Nous avons dû nous tenir nez à nez et nous tenir l’un l’autre, et ce n’était qu’un de ces moments où vous pouvez sentir l’énergie. Je savais juste que nous allions remettre les choses en place.

Demi est temporairement au Royaume-Uni après qu’elle et ses sœurs ont échangé l’Essex contre Los Angeles pour filmer une nouvelle émission de téléréalité avec OnlyFans TV.

Et l’étourdissante a confirmé qu’elle et Megan continueraient à se voir malgré la distance.

Elle a déclaré: «Nous devons avoir une conversation maintenant parce que je vis à Los Angeles, mais elle espère qu’elle viendra me rendre visite.

“Je ne dis pas que je veux reprendre une relation, mais que quelqu’un revienne dans ma vie, ça a été bien.”

À propos de leurs plans pour la Saint-Valentin, Demi a dit à Scott : “Nous n’avons rien prévu jusqu’à présent mais je la vois dans deux jours, nous allons dîner donc nous en discuterons ensuite.

Megan a récemment taquiné les fans lorsqu’elle a partagé un clip d’elle avec un bras autour de Demi, alors qu’elle se penchait de près et faisait semblant de lui donner un baiser.

Megan a admis pour la première fois avoir eu le béguin pour Demi en 2020 bien avant leur rencontre.

La sirène, qui est également sortie avec des hommes, a déclaré que Demi avait « fait beaucoup pour elle ».

“Alors Demi, nous nous sommes rencontrés sur Celebs Go Dating mais je ne pense pas vous avoir déjà dit cela… En fait, je vous ai regardé sur TOWIE.

“Je t’ai vu sur TOWIE et tu étais tellement inspirant et c’était incroyable à quel point tu étais ouvert sur ta sexualité.

«Je me souviens de l’avoir regardé avec ma mère, et évidemment je savais que j’étais un peu fan des filles à ce moment-là, alors j’ai adoré que tu représentes ça.

“Il a dû y avoir tellement de filles qui ont glissé dans vos DM après avoir demandé des conseils sur le coming out et tout ça.”

Et des étincelles ont volé lorsque Megan lui a également dit: «J’ai l’impression de ne jamais vraiment l’avoir dit, mais tu as aussi fait beaucoup pour moi, même si tu es plus jeune que moi et que je te connais personnellement maintenant.

“C’était tout simplement incroyable de vous voir être si ouvert et audacieux à propos de votre sexualité sur une telle télévision grand public, alors merci je suppose. Merci de faire ça pour nous.

L’ancienne star de The Only Way est Essex Chloe Sims, avec ses frères et sœurs, Frankie, Demi, Charlie et la fiancée de Charlie, Georgia Shults, vont jouer dans une nouvelle série de télé-réalité sur OnlyFans TV[/caption]