La star de Towie, Amber Turner, montre à son ex Dan Edgar ce qu’il manque pendant ses vacances de luxe à Dubaï

La star de THE Only Way Is Essex, Amber Turner, a montré sa silhouette incroyable dans ses bikinis alors qu’elle profitait du soleil – montrant à son ex Dan Edgar exactement ce qu’il manquait.

La star de télé-réalité de 29 ans, qui a confirmé sa rupture avec Dan en mai de cette année après une relation de six ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux en montrant son corps en bikini en vacances à Dubaï.

La star de Towie, Amber Turner, a séduit les fans lorsqu’elle a posté des photos d’elle à Dubaï[/caption] Instagram

Amber était magnifique alors qu’elle posait pour la caméra[/caption]

Avec ses cheveux attachés en arrière, Amber était magnifique dans un bikini crème sans bretelles et elle a complété son look avec un paréo rose à motifs et une paire de curseurs crème.

Et elle a légendé son post avec : « Une journée dans le. »

La star de Towie a complété sa légende avec un emoji représentant un soleil, un palmier, le drapeau national et un cœur rose.

Dans un autre article, Amber a montré aux fans son bain tentaculaire dans sa suite du complexe Bvlgari.

Et ses fans ont également été plus qu’impressionnés.

L’un d’eux a dit: « Avez-vous déjà l’air moins que parfait? »

Un autre a ajouté: « Wow, tu es incroyable. »

Et un troisième a dit: « Tellement beau. »

Plus tôt cette année, les spéculations allaient bon train sur le fait qu’Amber et Dan avaient mis un terme à leur relation.

Et donc Amber a ressenti le besoin de publier une déclaration sur Instagram pour informer ses fans qu’ils s’étaient officiellement séparés.

Elle a écrit: « Je n’allais rien publier mais à cause de spéculations et de questions, j’ai l’impression que j’en ai besoin. »

Elle a ajouté : « Oui, moi et Dan nous sommes séparés. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour l’avenir. Veuillez respecter notre vie privée en ce moment.

Amber et Dan se sont séparés en mai de cette année[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a révélé comment elle garde son corps en forme[/caption] Instagram

La suite d’Amber était équipée d’une immense baignoire[/caption]